تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تبلیغات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت یک دقیقه بامداد امروز (پنجشنبه) آغاز شد و تا ۸ صبح روز ۱۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

پس از ۳ ماه بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان، بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب در سراسر کشور ردای کاندیداتوری انتخابات مجلس دوازدهم را برتن کرده‌اند و بنابر اعلام «احمد وحیدی» وزیر کشور زمینه برای یک رقابت واقعی میان سلایق و گروه‌های مختلف سیاسی فراهم شده است.

در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هم سه هزار و ۵۴۵ نامزد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بایکدیگر رقابت می‌کنند.

فرمانداری تهران شب گذشته با انتشار فهرست کامل نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران از آنها خواست کد انتخاباتی خود را بشناسند و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده کنند.

«محسن اسلامی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز روزگذشته در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خصوص امکانات تبلیغاتی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس ماده ۷۴ قانون جدید، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، فهرست امکانات و ظرفیت‌ها، اعم از سالن‌های همایش و تجمعات را از فردا در اختیار نامزدها (در چارچوب جدول زمانبندی) به صورت رایگان و یا شبه رایگان (حداقل هزینه) قرار دهند.

وی می‌گوید: قرار دادن امکانات دستگاه‌های اجرایی برای تبلیغات انتخاباتی کاری نوآورانه است که برای اولین بار در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و در پی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب محقق شده است، بطوری که براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران، صدا و سیما و شهرداری‌ها نیز باید امکانات خود را در اختیار تبلیغات انتخاباتی نامزدها قرار دهند.

اشاره‌ی سخنگوی ستاد انتخابات کشور به تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در سازمان صداوسیما است. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداها برای نخستین بار می‌توانند از ظرفیت رسانه ملی برای تبلیغات انتخاباتی، معرفی خود و برنامه‌هایشان به مردم استفاده کنند، از این رو ۲۰ بهمن ماه با حضور رئیس‌جمهور، وزیر کشور و رئیس سازمان صداوسیما ۲۰۰ کانال تلویزیونی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساختمان شهید بهشتی ریاست جمهوری افتتاح شد.

پیش از این نیز «محمدصالح مفتاح» دبیر ستاد انتخابات سازمان صداوسیما سازوکار مناظره‌های انتخاباتی را تشریح کرد و از برگزاری ۱۴۰۰ مناظره انتخاباتی در ۲۰۰ کانال تلویزیونی در دوره تبلیغات انتخاباتی خبر داده بود.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله روز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود.