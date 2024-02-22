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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

معاون سیاسی استاندار سمنان:

اقدامات فرهنگی برای ۵۰ محله شهرهای استان سمنان در حال اجرا است

اقدامات فرهنگی برای ۵۰ محله شهرهای استان سمنان در حال اجرا است

سمنان_ معاون سیاسی استاندار سمنان بابیان اینکه تهیه پیوست فرهنگی برای محلات اسلامی استان در دستور کار است، گفت: اقدامات فرهنگی برای ۵۰ محله شهری در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده صبح پنج شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان به میزبانی سالن جلسات کوثر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه ۵۰ محله هدف در سطح شهرستان‌های استان سمنان شناسایی شدند، ابراز داشت: اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای این محلات در حال برگزاری و اجرا است.

وی افزود: پیوست رسانه‌ای، فرهنگی و هنری برای این تعداد محلات اسلامی استان سمنان تهیه و تدوین می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بابیان اینکه یکی از وجوه پیوست‌های فرهنگ در محلات مورد نظر نماد سازی است، ابراز داشت: در این راستا می‌توان از ظرفیت معنوی شهدای والامقام استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه رسانه به عنوان زبان گویای مردم نقش مهمی در ارتقا ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی محلات خواهند داشت، افزود: طرح میدان خدمت به تاسی از مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح استان سمنان برگزار می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه انسجام بخشی، همدلی و وفاق برای انجام جهاد تبیین یکی مسئولیت اساسی برای شورای اطلاع رسانی است، افزود: از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود تا پیوست رسانه‌ای طرح‌های بزرگ عمرانی، اقتصادی و غیره را تهیه و منتشر کنند.

کد مطلب 6034576

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