به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، در حکمی از سوی حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای منصوب شدند.

بر این اساس حمیدرضا جعفریان به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری، محدثه پیرهادی به عنوان دبیر شورا و محمد احسانی، شهاب اسفندیاری، بابک خواجه‌پاشا و محمدرضا رضاپور نیز به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره منصوب شدند.

نخستین نشست اعضای شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای با حضور اعضا به تازگی برگزار شده است و جزئیات فراخوان دوره جدید به زودی منتشر خواهد شد.