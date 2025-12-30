  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ منصوب شدند

شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ منصوب شدند

با انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای، کار این شورا با برگزاری نشست نخست آغاز شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، در حکمی از سوی حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، اعضای شورای سیاستگذاری پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای منصوب شدند.

بر این اساس حمیدرضا جعفریان به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری، محدثه پیرهادی به عنوان دبیر شورا و محمد احسانی، شهاب اسفندیاری، بابک خواجه‌پاشا و محمدرضا رضاپور نیز به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره منصوب شدند.

نخستین نشست اعضای شورای سیاست‌گذاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای با حضور اعضا به تازگی برگزار شده است و جزئیات فراخوان دوره جدید به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر 6707058
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها