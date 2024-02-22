به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «مقاومت اسلامی؛ از نهر تا بحر» با همکاری و مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور سردار سید علی‌رضا ربیعی جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارالله (ع)، مهدی محمدی معاون فرهنگی اجتماعی پیام‌نور کشور، محمدصادق آخوندی معاون آموزشی پیام نور استان تهران و خانواده معظم شهدا، در سه محور «شهدای جهان اسلام و ماندگاری ارزش‌های اسلامی»، «سلیمانی‌ها در راهند» و «انتقام سخت» درسالن همایش های خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

مهدی محمدی معاون فرهنگی اجتماعی پیام‌نور کشور در این همایش، برگزاری انتخاب پرشور را موجب تضمین امنیت و آینده کشور دانست و با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه ما نزدیک قله هستیم، گفت: بعد از مقاومتی که ما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌ایم، به سمت تمدن نوین اسلامی پیش می‌رویم و زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی (عج) خواهیم بود.

وی با اشاره به زمینه‌های راهبرد مقاومت در منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایمان و تقوای الهی، همبستگی ملی عقلانیت در روش‌های مقامت، پایداری، مردم‌سالاری، تسلیم‌ناپذیری و هماهنگی مسئولان برای خدمت به مردم را از جمله این راهبردها دانست.

معاون فرهنگی اجتماعی پیام‌نور کشور با اشاره به متغیرهای تسهیل‌کننده مقاومت و همچنین عوامل آسیب‌زا به حرکت مقاومت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: امروز از لحاظ نظامی و امنیتی پیشرفت کرده‌ایم؛ اما آیا می‌توانیم ادعا کنیم که در موضوع فضای مجازی، میدان را به دشمن نباخته‌ایم؟

محمدصادق آخوندی معاون آموزشی پیام نور استان تهران نیز در این‌همایش گفت: امروز ما شاهد بزرگترین جنایات غرب هستیم و ملت مظلوم غزه در برابر استکبار قد علم کرده‌؛ اما علی‌رغم اینکه شهدای زیادی تقدیم کرده، سرافرازانه از خود دفاع می‌کند.

وی، جنگ غزه را یک جنگ کاملاً ناهم‌تراز دانست و گفت: ملت مظلوم غزه با سلاح‌های محدود در برابر ارتشی که تمام دنیا از آن حمایت می‌کند، بیش از سه ماه است که مقاومت می‌کند؛ چراکه توانست ابزار مقاومت در این جنگ نامتقارن را از قبل فراهم کند.

آخوندی در ادامه گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای جنگ غزه این بود که استراتژی دفاع پیش‌دستانه اسراییل را تخریب کرد. گروهی قلیل توانستند با ایمانی قوی، با کمترین هزینه ممکن استراتژی دفاع پیش‌دستانه رژیم صهیونیستی را که بسیاری از کشورهای منطقه را میخ‌کوب کرده بود، در هم بکوبند.

در این مراسم که با سخنرانی جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارالله (ع) و همچنین اجرای سرود توسط زینبیون همراه بود، تعدادی از خانواده شهدا و خادمان شهدا مورد تقدیر قرار گرفتند.