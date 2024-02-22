مظفر آئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت نیمه شعبان با همکاری هیأت‌های مذهبی استان ۳۵۰ ویژه برنامه در سطح استان کردستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها با مشارکت هیأت‌های مذهبی و کانون‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود، افزود: برپایی ۵۰ ایستگاه صلواتی و راه‌اندازی موکب‌های فرهنگی و خدماتی در سطح شهرهای استان از جمله در شهرهای قروه و بیجار در نیمه شعبان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: پخت بیش از ۱۴ هزار غذای گرم توسط هیأت‌های مذهبی در نقاط مختلف استان از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت نیمه شعبان در کردستان انجام خواهد شد.

برگزاری جشن بزرگ انتظار در قروه

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی استان کردستان عنوان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری جشن بزرگ انتظار در مهدیه قروه، برگزاری اعیاد نیمه شعبان در مهدیه سنندج، مهدیه بیجار و کامیاران از برنامه‌های این ایام است.

آئینی نور افشانی در شب نیمه شعبان و در ۱۴ نقطه استان را از دیگر برنامه‌های جشن نیمه شعبان خواند و گفت: تلاش برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی میان مردم است تا لحظات شادی برای عموم مردم رقم بخورد.

وی پخت صلواتی نان توسط ۴۰ نانوایی استان در روز نیمه شعبان را نیز از دیگر برنامه‌های مورد نظر برای نیمه شعبان دانست و اضافه کرد: تلاش بر این است تا عموم مردم در برنامه‌های جشن نیمه شعبان مشارکت داشته باشند.