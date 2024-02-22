ساخت یک میلیون واحد مسکونی روستایی تا پایان سال آتی هدفگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی ظهر پنجشنبه در سفر به استان مرکزی و بررسی طرح‌های نهضت ملی مسکن در بنیاد مسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساخت حدود ۴۰۰ مسکن روستایی در کل کشور به اتمام رسید و برای نخستین بار تسهیلات ۳,۵۰۰ میلیارد ریال روستایی تصویب و اکنون در حال پرداخت برای ساخت واحدهای مسکونی است.

وی افزود: ساخت یک میلیون واحد مسکن روستایی تا پایان سال آتی هدفگذاری شده و خوشبختانه تعهد امسال تکمیل و زمین برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه حدود ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن شهری در قالب طرح نهضت ملی در کل کشور تعریف شده است، گفت: ساخت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری در حال اجرا است چنانچه سال آتی ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی به علاوه سهم زمین شهری را انجام دهیم نزدیک به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد از تعهد نهضت ملی بنیاد مسکن انجام خواهد شد.

صالحی با اشاره به صدور سند مسکن روستایی نیز بیان کرد: حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی در کل کشور وجود دارد که تاکنون برای ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی سند صادر شده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم تمام واحدها و اماکن روستایی را سند دار کنیم.

وی گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده است و چنانچه سهمیه تا پایان سال آتی به همین روند تصویب شود به طور حتم بیش از ۷۰ درصد روستاها مقاوم سازی خواهد شد و تا پایان سال ۱۴۰۵ خانه روستایی غیر مقاوم در کشور وجود ندارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: میزان اعتبار طرح مقاوم سازی مساکن روستایی ۳,۵۰۰ میلیارد ریال است که در راستای تکمیل واحدهای مسکونی خانواده‌های کم درآمد تفاهمنامه‌هایی میان دستگاه‌های حمایتی منعقد شده است.

صالحی با اشاره به وضعیت پروژه‌های طرح نهضت ملی استان مرکزی اظهار کرد: پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن استان مرکزی بسیار قابل توجه است و اکنون حدود ۴۵۰۰ واحد در حال ساخت است و به واسطه تعامل و هم‌افزایی مردم، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان حاکم است اقدامات به خوبی پیشرفته و مدیریت شده است.

وی گفت: میانگین پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن استان مرکزی نزدیک به ۵۰ درصد است و امید است تا پایان سال آتی تمام واحدها تکمیل و تحویل مردم استان شود.