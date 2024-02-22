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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

پنجره مهر؛

بانوان استان فارسی برگزیده رویداد سراسری بانوان بهشت تجلیل شدند

بانوان استان فارسی برگزیده رویداد سراسری بانوان بهشت تجلیل شدند

شیراز - دبیر بنیاد دعبل خزایی استان فارس گفت: طی مراسمی در شیراز ۵ بانوی استان فارسی که در رویداد سراسری بانوان بهشت برگزیده شده بودند مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

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سید ابراهیم طاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: رویداد بانوان بهشت با هدف نکوداشت و تکریم بانوان خادم حسینی با حضور ۱۳۵ نفر از کل کشور به همت سازمان تبلیغات اسلامی کشور، بنیاد دعبل خزایی، سازمان هیأت و تشکل‌های دینی و امور بانوان سازمان تبلیغات کشور برگزار شد که از این تعداد ۵ نفر از آنها استان فارسی بودند و نشان حضرت فاطمه (س) به این بانوان اعطا شد.

دبیر بنیاد دعبل خزایی استان فارس افزود: حال طی آئینی در شیراز از این ۵ بانوی خادم و پیشکسوت مجالس حسینی (مداح و خادم حسینی و مبلغ) تقدیر شد.

کد مطلب 6034843

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