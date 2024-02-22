پیروزی تیم فوتبال هوادار برابر شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هوادار تهران و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه پاس تهران پیگیری شد که این دیدار با پیروزی دو بر یک هوادار به پایان رسید. عیسی مرادی (۱۱) برای شمس آذر قزوین و کریم اسلامی (۱۲) و سفید چقایی (۶۵) برای هوادار گلزنی کردند.

تفکر دو سرمربی آینده دار

مسعود شجاعی سرمربی هوادار با تیپی کاملا متفاوت نسبت به دوران فوتبالی اش کنار زمین حاضر شد. او در این دیدار تصمیم گرفت نفرات زیر را وارد میدان کند:

علیرضا حقیقی، صائب محبی، سبحان پسندیده، مرتضی منصوری، محسن سفیدچقایی، محمد عباسی، داریوش شجاعیان، امین پورعلی، فرهاد زاوشی، امین قاسمی نژاد و کریم اسلامی

همچنین سعید دقیقی نیز تیمش را با نفرات زیر وارد زمین کرد تا بتواند همچون نیم فصل اول تیمش را برای پیروزی خارج از خانه راهی میدان کند:

علیرضا جعفرپور، مهدی محمدی، محمدرضا رضایی، هومن ربیع‌زاده، حسین گودرزی، علی آزادمنش، صادق آل بوصبیح، امیرمحمد نسایی، محمد پاپی، عیسی مرادی.

نیمکت و عوامل عصبی

امیر عرب براقی داور مسابقه هربار سوت زد با واکنش تند تیمی روبرو شد که خطایشان را گرفته بود. غیر از سعید دقیقی و مسعود شجاعی سرمربیان دو تیم تمام نیمکت نشینان هوادار و شمس آذر نسبت به تصمیمات داوری اعتراض داشتند.

عصبانیت عوامل اجرایی دو تیم به روی صندلی‌های تماشاگران نیز کشید. این دیدار بدون تماشاگر بود اما مسؤولان اجرایی و لیدرهای دو تیم با یکدیگر تنش لفظی پیدا کردند که با دخالت نیروی انتظامی روبرو شد.

پاس‌های کوتاه برای موقعیت گل

هر دو تیم سعی داشتند با ایجاد بازی مالکانه دز میانه میدان کنترل توپ را در اختیار بگیرند و روی دروازه رقیب فشار و خلق موقعیت کنند. از این رو پاس‌های کوتاه بهترین مسیر برای آنها بود تا با ارسال از عمق دفاع ایجاد حمله کنند. هوادار در دقیقه‌های پایانی بازی موقعیت مسلم گلزنی داشت اما جعفرپور دروازه بان شمس آذر مانع از پیروزی میزبان در ۴۵ دقیقه ابتدایی شد.

شایان ذکر است علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال نیز در جایگاه ویژه حضور داشت و بازی را تماشا کرد.

نیمه دوم پر افت و خیز

هوادار در نیمه دوم بازی بدون اشتباهات را انجام داد استفاده از عمق دفاع شمس آذر کمک کرد تا مهاجمان این تیم بتوانند بارها با جعفرپور دروازه بان میهمان تک به تک شوند.

نفوذ کریم اسلامی روی پاس عمقی هافبک هوادار با خطای دروازه بان شمس آذر همراه شد تا این تیم صاحب پنالتی شود امین قاسمی نژاد پشت توپ ایستاد تا با پای مصاف آن را تبدیل به گل کند اما جعفرپور به خوبی تشخیص داد و آن را مهار کرد.

در ادامه شمس آذر قصد داشت توپ را در نیمه حریف به گردش در بیاورد تا همین موضوع فرصت ضد حمله به هوادار دهد و آنها گل پیروزی بخش خود را در دقیقه ۶۵ توسط سفید چقایی به ثمر برسانند.

هوادار با سرمربیگری مسعود شجاعی که شخصیتی متفاوت را در کنار زمین به عنوان یک مربی آرام نشان داد به سه امتیاز رسید تا این تیم با ۱۸ امتیاز به رتبه یازدهم صعود کند.

شمس آذر نیز که شباهتی به شگفتی سازی خود در دور رفت ندارد با ۲۱ امتیاز در رتبه نهم قرار گرفت.