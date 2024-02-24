به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «راز بی بی جان» نوشته الناز عباسیان به تازگی توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب داستان مادر شهید سید محمدحسین علم الهدی است.

تلاش برای ایستادگی مقابل کشف حجاب رضاخان، ازدواج و از خودگذشتگی برای قبول مادری پنج فرزند بی مادر در شهر غریب، همراهی با همسر عالم و مبارز، حمایت از نهضت امام خمینی (ره) و حماسه دفاع مقدس بخش‌هایی از زندگی پر فراز و نشیب این مادر شهید هستند.

در بخشی از متن این‌کتاب می‌خوانیم:

از همون اول گفتم که شهید شدی، گفتم دروغه هرکی گفته تسلیم صدام شدی! اما حسین جان این چه آمدنی شد؟ قرار آخر ماه صفرمون چی شد پس! حسرت به دل موندم حسین…چطور این تن پاره پاره تو رو ببرم اهواز…» بعد سرش را رو به آسمان برد و فریاد زد: «خانم زینب چی کشیدی تو کربلا… صبرم بده… صبرم بده…» همین طور این جمله را با ناله و اشک تکرار می‌کرد که یک آن صدایی را شنید: «خوش اومدی بی بی جان… هویزه منتظرت بود…» الله اکبر این صدای حسین است. هراسان از جای خودش بلند شد و نگاهی به اطرافش کرد. وسط بیابان بی آب و علف و خشک هویزه میان تلی از خاک و خون و پیکر شهدا ایستاده بود. پسرها را صدا کرد:

- حسین همین جا دفن میشه

همه تعجب کردند. محمد به عنوان پسر بزرگ‌تر جلو رفت و گفت:

- هماهنگ کردیم فردا اهواز مراسم تشییع قراره برگزار بشه. از طرفی اینجا وسط بیابون چطوری پیکر شهدا رو دفن کنیم.

کاظم هم ادامه حرف برادرش را گرفت:

- شرایط جنگیه و ممکنه دوباره این منطقه را از دست بدهیم… خطرناکه

چادر خاکی اش را تکان داد و با صلابت جمله‌اش را تکرار کرد:

- هیچی نمیشه… نگران نباشین. حسین تو هویزه می مونه.... این بیابون با خون این پسرها زنده میشه جون میگیره...

این کتاب با ۳۱۲ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار تومان عرضه شده است.