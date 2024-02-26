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۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

عربستان تمام نقل‌وانتقالات مالی و بانکی به فلسطین را متوقف کرد

عربستان تمام نقل‌وانتقالات مالی و بانکی به فلسطین را متوقف کرد

عربستان سعودی مانع از کمک های مالی فلسطینی های ساکن این کشور به خانواده هایشان در سرزمین های فلسطینی شده است.  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردن نیوز، منابع رسمی اعلام کردند که عربستان سعودی اخیراً تمامی نقل و انتقالات مالی به فلسطین را که شامل تراکنش های بانکی فردی و تجاری می شود، به حالت تعلیق درآورده است.

این منابع اعلام کردند که جزئیات تصمیم برای تعلیق تمام نقل و انتقالات مالی از عربستان سعودی به فلسطین نامشخص است. با این حال، منابع بانکی تأیید کردند که نقل و انتقالات اکنون به طور کامل متوقف شده است، به این معنی که افراد، قادر به انتقال پول از عربستان سعودی به فلسطین از طریق بانک ها، صرافی ها یا خدمات انتقال سریع مانند وسترن یونیون یا مانی گرام نیستند.

فلسطینی‌های مقیم عربستان سعودی به ویژه از این تصمیم متاثر شده اند، زیرا اکنون نمی توانند برای خانواده های خود که در کرانه باختری اشغالی و نوار غزه زندگی می کنند، پول ارسال کنند.

برآوردهای بخش امور فلسطین در سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) حاکی از آن است که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فلسطینی در عربستان سعودی زندگی می کنند که بخش قابل توجهی از آنها در جده ساکن هستند.

این تصمیم خطری را برای مشارکت مهاجران فلسطینی در اقتصاد فلسطین ایجاد می کند که بر اساس داده های بین المللی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۸.۶ درصد برآورد شد.

کد مطلب 6037728

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      5 0
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      عربستان هم بده فایده ای نداره چون همه در اختیار اسرائیله وقتی یک کمک امدادی به این صورت ارسال میشه بعد کمک های مالی به درستی خواهد رسید، ‌ فایده ای نداره حتی اگر هم عربستان بفرسته کار سابقه درخشان بارز اسرائیل رژیم جعلی هم فقط غارته هر چی که در خاک فلسطین باشه ارسال زده شود .
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      1 0
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      بی غیرتی از این بالاتر، فلسطین هر چی می کشه از بی غیرتی عرب هاست والا اسرائیل زودتر از این شکست می خورد

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