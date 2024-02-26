به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شریف در سخنانی در خصوص انتخابات گفت: حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و در اصل ششم قانون اساسی آمده است و این هفته شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواهیم بود.
وی افزود: مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا توسط مردم انتخاب میشوند.
طحان نظیف تاکید کرد: در ۴۵ سال گذشته به طور متوسط هر سال یک انتخابات را داشتیم. در عین حال که رهبر انقلاب تکلیف همه را برای مشارکت در انتخابات مشخص کردند، لذا رفتار افراد را بر اساس دغدغههایی که دارند میتوان در مشارکت بررسی کرد و دلسوزی آنان که در انتخابات مشارکت نداشته باشند، زیر سوال میرود، چون دلسوزی افراد با مشارکت آنها در انتخابات مشخص میشود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دشمنان ما که از ابتدای انقلاب هر کاری کردند که مانع پیشرفت ایران اسلامی شوند، نمیخواهند مردم در انتخابات شرکت کنند، اما ما هستیم که برای مسائل کلان خودمان میخواهیم، تصمیم بگیریم و قرار نیست از خارج برای ما تصمیم بگیرند.
وی خطاب به دانشجویان، تاکید کرد: خودتان را برای ساخت اینده کشور آماده کنید؛ در حالی که دشمنیها همیشه وجود داشته است. هرچند در جاهایی که سرعت رشدمان کم بوده هم با سوتدبیرها و سوءمدیریت های خودمان مواجه هستیم که باید آنها را برطرف کنیم.
طحان نظیف بیان کرد: اعداد و ارقام این دوره انتخابات هم آثار گویایی دارند، به گونهای که بیش از ۷۵ درصد ثبت نامکنندگان تعیین صلاحیت شدند و به تنهایی ۴۰۰ نفر از تأیید صلاحیت شدگان دهه هفتادی هستند.
وی افزود: برای هر کرسی مجلس بیش از شش نفر خانم تأیید صلاحیت شدند. همچنین جناحهای مختلف سیاسی و احزاب گوناگون برنامههای خود را به مردم معرفی میکنند و بستر برای همه جریانان سیاسی و افراد فراهم است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اهمیت مجلس تاکید کرد: مجلس میتواند گرهها را از پیش پای مردم بردارد. انها میتوانند مشکلات کشور را بررسی و برای آینده ریل گذاری کنند. در واقع انتخابات، انتخاب آینده است که چه شیوهای اهمیت دارد.
طحان نظیف در ادامه تاکید کرد: باید نقاط ضعف و قوت را دید و در صدد تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برآمد. هر چند متأسفانه گاهی نقطه قوت ما تبدیل به نقطه ضعف میشود.
ویادامه داد: هیأت اجرایی، هیأت نظارت و شورای نگهبان سه مرحله گزینشی مستقل هستند که صلاحیتها را بررسی میکنند. این تعدد گزینشها قطعاً به نفع داوطلب است و نشان میدهد که نشانه قوت ما است و نباید اجازه داد این تعدد نقطه ضعف مطرح شود، هر چند دشمنان دنبال دشمنیهای خود هستند.
طحان نظیف با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، گفت: همان طور که رهبری فرمودند، به فضل خدا در مسیر قله هستیم، البته ضعفها را هم میبینیم ودر صدد رفع آنها هستیم. در این راه دانشجو باید خود را در مختصات مجاهدت جبهه حق تعریف کند و نگذارد این جبهه مصادره برخی شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این دانشجو است که امید را در رگهای جامعه تزریق میکند و باید یک قدم از جامعه جلوتر باشد و باید پاسخ پرسشهای فردای جامعه را آن روز مطالبه کند. در عین حال باید گفت نقش دانشجو پر رنگ و اثر گذار است. دانشجو اصول انقلاب را میشناسد و از آنها کوتاه نمیآید چون از ویژگیهای جریان دانشجویی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به قانون جدید انتخابات، گفت: طبق قانون جدید انتخابات دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی جرم شناخته شده است. اما اگر مردم خود بدانند دقیقاً نقش دستگاهها و مجلس چیست، خودشان اصلاً اجازه نمیدهند چنین وعدههایی از سوی داوطلبان ارائه شود، و اینجا است که نقش دانشجویان مشخص و ملموس میشود.
ویافزود: در واقع دانشجو در انتخابات نه بی طرف است و نه سیاهی لشکر جریانی قرار میگیرد. او فرمانده جنگ شناختی است. او نردبان تشنگان قدرت نیست و همراه شیفتگان خدمت است.
طحان نظیف بیان کرد: جریان دانشجویی میتواند در این مسیرها غیر از مطالبه گری و کادر سازی نقش ایفا کند. آنها میتوانند اشکالات سیستم ما را معرفی کنند و گاهی همین موضوعات، مسئله محوری در پایان نامهها و پژوهشها میتواند قرار بگیرد و مسئله محوری انجام شود.
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