به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله به فلسطینیهای بی گناهی که در صف دریافت کمکهای بشردوستانه در خیابان الرشید انتظار میکشیدند دهها تن از آنها را به شهادت رساند.
بر اساس این گزارش، جنایت جدید ارتش رژیم صهیونیستی در میدان النابلسی در نوار غزه تاکنون دهها شهید و زخمی برجای گذاشته است.
کامیونهایی که کمکهای بشردوستانه به این منطقه منتقل کرده بودند اینک به دلیل تعداد بالای شهدا و زخمیها تبدیل به وسیلهای برای انتقال پیکرهای این شهروندان مظلوم فلسطینی شده اند.
این نخستین باری نیست که ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی توحشی کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه و یا صف منتظران دریافت این کمکها را در نوار غزه بمباران میکند.
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