به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی با اشاره به آغاز سنت خانه تکانی در بین هموطنان و احتمال سودجویی برخی تحت عنوان شرکتهای صوری قالیشویی اظهارداشت: با توجه به روزهای پایانی سال و رسوم دیرینه نظافت و خانه تکانی عدهای افراد کلاهبردار با درج آگهیهای تبلیغاتی در معابر، پیامک و فضای مجازی در پوشش مراکز و شرکتهای قالیشویی در کمین اغفال شهروندان هستند.
وی ادامه داد: این شرکتهای صوری و فاقد مجوز پس از جلب اعتماد مردم از طریق درج آگهی و دستیابی به اهداف شوم خود متواری میشوند.
سرهنگ شریفی گفت: این شرکتهای صوری و فاقد مجوز پس از جلب اعتماد مردم از طریق درج آگهی و دستیابی به اهداف شوم خود متواری میشوند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به پروندههایی با عنوان کلاهبرداری تحت پوشش شرکتهای غیرمجاز قالیشویی، به شهروندان توصیه کرد: قبل از سپردن اموال خود به این شرکتها تحقیقات لازم را انجام دهید چرا که این افراد فرصت طلب با اجاره دفتری به صورت کوتاه مدت در این ایام به فعالیت پرداخته و پس از جمعآوری فرشهای سفارش گرفته متواری میشوند.
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای معتبر و دارای پروانه خدمات از طریق قابل شناسایی و پیگیری بوده و معمولاً با مراجعه به سایت مربوطه یا روزنامه رسمی میتوان نسبت به درستی فعالیت آن پی برد.
سرهنگ شریفی گفت: شهروندان باید دقت داشته باشند در زمان مراجعه افراد این شرکتها ضمن درخواست کارت شناسایی آنها حتماً چهره آنها را به خاطر سپرده و شماره پلاک خودرو را یادداشت کنند تا در صورت بروز مشکلات احتمالی پلیس بتواند مجرمان را در اسرع وقت شناسایی و دستگیر کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی هموطنان نیز پس از شستن فرشهای خود آن را برای خشک شدن روی دیوار یا پشت بام قرار میدهند که افراد سارق با سو استفاده از این فرصت آنها را سرقت میکنند به همین دلیل توصیه میشود برای جلوگیری از سرقت، فرش را در مکانی قرار دهید که به کوچه و خیابان مشرف نباشد.
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