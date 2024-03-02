شکوه حضور جامعه ورزش در تاریخ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان از خلق حماسه‌ اهالی ورزش در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی تقدیر کرد. در پیام کیومرث هاشمی آمده است:

«خداوند را شاکرم که یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در قالب انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که بمنزله‌ آزمونی بزرگ برای ملت شریف ایران محسوب می‌شد، جامعه‌ ورزش حضور پرشکوهی را به منصه‌ ظهور رساند تا همراهی و همگامی با ارزش‌های انقلاب اسلامی را باز هم به اثبات برساند.

آنچه روز جمعه در سالن شهید افراسیابی تهران و همچنین اقصی نقاط ایران اسلامی در پای صندوق‌های رای محقق شد، نقش آفرینی جامعه‌ ورزش و جوانان بود که برای تعیین سرنوشت خود و کشور صادقانه و متعهدانه پای کار آمدند تا همراه با آحاد مختلف جامعه، حماسه‌ عظیم مردم‌سالاری دینی را در قالب انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به مرحله‌ی ظهور و بروز برسانند.

جامعه‌ ورزش و جوانان ایران اسلامی بار دیگر وظیفه‌ ملی خود را در قبال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عینیت بخشید تا زمینه‌ساز حرکت منطقی در مسیر تحقق اهداف عالی این نظام مقدس باشند.

در مسیر این حماسه، رسانه‌ ملی همچنین رسانه‌های نوشتاری و خبرگزاری‌ها نیز در ثبت و ضبط لحظات زیبای همراهی جامعه‌ ورزش با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حضور موثری داشته و انعکاس به‌موقع، متخصصانه و متعهدانه‌ای را محقق ساختند تا شکوه حضور ورزشی‌ها در تاریخ ثبت شود.

در این بین، حضور پرشور و شعور ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان، مدیران و همه‌ی اهالی جامعه‌ی پرافتخار ورزشی جوانان ایران اسلامی که خالق حماسه‌ی ماندگار یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲ بودند و در راه سربلندی کشور قدم‌های بزرگی را برداشتند، ارج می‌نهم و با تقدیر از تعهد و وظیفه‌شناسی این قشر، استمرار در سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال طلب می‌کنم.