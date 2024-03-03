جزییات حادثه حریق یک کارگاه تولید کارتن و مقوا در تهرانپارس

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفت‌گو با خبرنگار مهر از حریق یک کارگاه تولید کارتن و مقوا در تهرانپارس خیابان احسان ساعت ۲۳:۵۳ دقیقه شب گذشته خبر داد.

وی افزود: ۴ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات در مدت زمان ۳ دقیقه به محل آتش‌سوزی اعزام شد.

ملکی گفت: با حضور نیروهای آتش نشانی یک سوله ۳۵۰ متری با سقف شیروانی که محلی برای تولید و بخش زیادی از آن انبار و محل نگهداری کارتن‌ها بوده طعمه حریق شده است.

وی ادامه داد: تقریباً قسمت‌های مختلف این کارگاه دچار آتش سوزی و همچنین بسیار شعله‌ور شده بود همچنین در کنار انبار یک ساختمان مسکونی و یک مغازه وجود داشت که آتش در حال سرایت به آن‌ها بود اما آتش‌نشان‌ها ایمن سازی های لازم را انجام داده و از گسترش آتش جلوگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران بیان داشت: عملیات خاموش کردن آتش حدوداً سه ساعت به طول انجامید اما با توجه به اینکه حجم زیادی اجناس در داخل انبار وجود داشت و کارتن هم درون‌سوز و کند سوز است باید تمام این کارتن‌ها جابه‌جا و به بیرون منتقل می‌شد.

وی در نهایت افزود: بعد از جابه‌جایی کارتن‌ها آتش‌نشان‌ها عملیات لکه‌گیری را آغاز کردند و خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی وجود نداشته است.