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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۴

وزیر ورزش خواستار مشخص شدن دلایل حذف دونده ایران شد

وزیر ورزش خواستار مشخص شدن دلایل حذف دونده ایران شد

وزیر ورزش و جوانان از معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای خواست موضوع حذف فرزانه فصیحی از مسابقات داخل سالن جهان را پیگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، درپی حذف فرزانه فصیحی از مسابقات داخل سالن جهان در اسکاتلند، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان از سید محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای خواست ضمن بررسی دقیق موضوع و کوتاهی رخ داده در جریان اخذ ویزا، گزارشی از دلایل این اتفاق ارائه کند.

بر اساس این گزارش، پس از کنار رفتن فصیحی از مسابقات داخل سالن جهان، سرپرست فدراسیون دوومیدانی از برکناری مسؤول بین الملل این فدراسیون به دلیل «سهل انگاری» رخ داده خبر داد. اکنون با دستور وزیر ورزش و جوانان، اسبقیان با بررسی این اتفاق، گزارشی به وزیر ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 6044544

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    نظرات

    • م.ج FR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      امید است که ضمن پیگیری موضوع و اعتراض به محافل ورزشی جهان، از این بانوی ورزشکار تجلیل و دلجویی شایسته بعمل آید!

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