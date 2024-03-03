وزیر ورزش خواستار مشخص شدن دلایل حذف دونده ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، درپی حذف فرزانه فصیحی از مسابقات داخل سالن جهان در اسکاتلند، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان از سید محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای خواست ضمن بررسی دقیق موضوع و کوتاهی رخ داده در جریان اخذ ویزا، گزارشی از دلایل این اتفاق ارائه کند.

بر اساس این گزارش، پس از کنار رفتن فصیحی از مسابقات داخل سالن جهان، سرپرست فدراسیون دوومیدانی از برکناری مسؤول بین الملل این فدراسیون به دلیل «سهل انگاری» رخ داده خبر داد. اکنون با دستور وزیر ورزش و جوانان، اسبقیان با بررسی این اتفاق، گزارشی به وزیر ارائه خواهد کرد.