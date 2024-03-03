به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تقویم کنفدراسیون والیبال آسیا بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در دو بخش مردان و زنان، قرار بود اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شود و ایران به عنوان یکی از نامزدهای میزبانی این رقابت‌ها آمادگی خود را اعلام کرد.

با توجه به اینکه طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا از سال ۲۰۲۴ کلیه رویدادهای رده سنی بزرگسالان زیر نظر والیبال ورلد برگزار خواهد شد، مرادی سرپرست فدراسیون والیبال در جلسه ارائه طرح میزبانی ایران در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا ضمن ارائه طرح میزبانی ایران پیشنهادی را مبنی بر تغییر تاریخ برگزاری این رقابت‌ها به مسئولین والیبال ورلد ارائه داد.

پس از ارائه این پیشنهاد، طرح ایران مبنی انتقال تقویمی مسابقات باشگاه‌های آسیا از انتهای فصل جاری باشگاهی به ابتدای فصل بعد (سپتامبر – پس از المپیک) مورد موافقت قرار گرفت تا به این ترتیب، قهرمان این فصل ایران به دور از شتابزدگی و بدون تداخل تقویمی بین برنامه‌های ملی و باشگاهی، با خیالی آسوده و فرصت چند ماهه با ترکیب جدید و کاملی که برای یک حضور آسیایی و جهانی موفق در فصل آینده مدنظر دارد، به قصد کسب افتخارات بین‌المللی آماده شود. همچنین مرادی میزبانی کشورمان با شرکت دو تیم از ایران را به عنوان قهرمان لیگ و میزبان این رقابت‌ها علی رغم کاهش تعداد تیم‌های شرکت کننده به هشت تیم به تصویب رساند.

پس از این والیبال ورلد طی ایمیلی ضمن پذیرفتن طرح ایران برای باشگاه‌های آسیا اعلام کرد، ایران می‌تواند در دو سال متوالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میزبانی این رقابت‌ها را با پذیرفتن شرایط جدید این مسابقات بر عهده گیرد که مقرر شد مرادی سرپرست فدراسیون والیبال ایران طی روزهای آینده با بررسی شرایط، تصمیم فدراسیون والیبال ایران را در این خصوص اعلام کند.

در همین راستا فدراسیون والیبال آسیا طی ایمیلی به صوت رسمی اعلام کرد که با توجه به اینکه تقویم فصلی لیگ به طور رسمی از ۳۰ آگوست آغاز می‌شود، زمان‌بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان و مردان آسیا ۲۰۲۴ از آوریل به سپتامبر پس از بازی‌های المپیک موکول شد. رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی باشگاهی FIVB 2024 هم در دسامبر ۲۰۲۴ برگزار می‌شود و تیم قهرمان مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا به مسابقات باشگاه‌های جهان صعود خواهد کرد.

لازم به ذکر است بر اساس قوانین و شرایط جدید میزبانی مسابقات والیبال در آسیا که توسط والیبال ورلد اعلام شده است، کلیه هزینه‌های تیم‌های شرکت کننده و نماینده‌های والیبال ورلد بر عهده میزبان مسابقات خواهد بود.