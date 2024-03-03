به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جمعیت هلال احمر فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه محاصره و حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان امل وابسته به جمعیت هلال احمر در شهر خان یونس برای چهل و دومین روز متوالی باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع فاجعه بار این بیمارستان شده و مشکلات زیر را به بار آورده است.

بنابراین گزارش، ذخیره غذای این بیمارستان برای بیش از یک هفته کافی نیست، همچنین میزان سوخت موجود در بیمارستان برای فعال نگه داشتن ژنراتور آن تنها یک هفته کافی است.

از سوی دیگر، میزان آب شرب باقیمانده در بیمارستان امل فقط برای سه روز کافی است. انتشار بیماری‌های مسری میان آوارگان به علت تراکم زباله‌ها در بیمارستان و فقدان نیازمندی‌های اساسی برخی گروه‌های ویژه از جمله شیر و پوشک نوزادان و افراد سالخورده از دیگر ابعاد این فاجعه پزشکی است. علاوه بر اینکه پایان یافتن ملزومات پزشکی و داروهای ویژه به خصوص داروهای مربوط به بیماری‌های مزمن و لوازم آزمایشگاهی را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد.

البته این تمام فاجعه نیست و ادامه استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف بیمارستان امل مانع از تردد آزادانه کادر درمان در خارج از ساختمان می‌شود. به نحوی که حمله موشکی و تیراندازی مستمر به اطراف بیمارستان یا ساختمان بیمارستان باعث به خطر افتادن جان بیماران و کادر پزشکی شده و نقل و انتقال آنها را در بین طبقات بیمارستان برای پیگیری اوضاع بیماران با مشکل مواجه می‌کند.