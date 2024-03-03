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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد

آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد

بوشهر- آئین صدوبیست‌وپنجمین سالروز تأسیس مدرسه سعادت با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی، پیشکسوتان، معلمان بازنشسته و دانش‌آموزان این مدرسه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که ظهر یکشنبه به مناسبت شانزدهمین هفته نکوداشت بوشهر برگزار شد از معلمان بازنشسته و دانش و آموزان و پیشکسوتان فرهنگی تقدیر شد.

در آئین صدوبیست‌وپنجمین سالروز تأسیس مدرسه سعادت از «ماشاالله آتش فراز»، «علی حق شناس»، «عبدالمحمد لاله رخ»، «حسین رنجبر»، «محمد تقی واعظی»، «رضا آذین»، «محمد رشیدپور»، «عبدالحسین احمدی ریشهری»، «صدیقه جلالی ثابت»، «شمسی کدوبری»، «انیس تمهید» و «غلامرضا محمدعلی پور» تجلیل به عمل آمد.

همچنین به صورت نمادین با نواختن زنگ قدیمی مدرسه سعادت، زنگ شروع برنامه‌های هفته بوشهر به صدا درآمد.

آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد

آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد

کد مطلب 6044864

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
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      پاسخ
      با سلام. روز بوشهر نماد و نشان فرهنگ دوستی مردم این دیار بوده و هست. حیف و صد حیف که مسئولین فقط سالروز و گرامی داشت و عکس گرفتن را در این روز بلد کردند، توسعه فرهنگی و زیرساختی در این شهر که به محاق رفت. در شهری که سنگ را می‌بندند و سگ را رها میکنند همین هست از سهم فرهنگ... .

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