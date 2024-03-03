آئین سالروز تأسیس مدرسه سعادت بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که ظهر یکشنبه به مناسبت شانزدهمین هفته نکوداشت بوشهر برگزار شد از معلمان بازنشسته و دانش و آموزان و پیشکسوتان فرهنگی تقدیر شد.

در آئین صدوبیست‌وپنجمین سالروز تأسیس مدرسه سعادت از «ماشاالله آتش فراز»، «علی حق شناس»، «عبدالمحمد لاله رخ»، «حسین رنجبر»، «محمد تقی واعظی»، «رضا آذین»، «محمد رشیدپور»، «عبدالحسین احمدی ریشهری»، «صدیقه جلالی ثابت»، «شمسی کدوبری»، «انیس تمهید» و «غلامرضا محمدعلی پور» تجلیل به عمل آمد.

همچنین به صورت نمادین با نواختن زنگ قدیمی مدرسه سعادت، زنگ شروع برنامه‌های هفته بوشهر به صدا درآمد.