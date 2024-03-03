به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌ یابی و تحلیل الگوهای همدیدی وضعیت جوی استان تهران طی چهار روز آینده با استقرار جوی نسبتاً پایدار، آسمان کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی با وزش باد و در نواحی پرتردد شهری در بعضی ساعات با افزایش نسبی آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

در روزهای دوشنبه و سه شنبه در بعضی ساعات افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط به‌ویژه ارتفاعات و مناطق غربی استان بارش پراکنده مورد انتظار است.

در روز پنجشنبه با نفوذ سامانه بارشی، به‌تدریج افزایش ابر، در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات بارش باران و برف و مه پیش‌بینی می‌شود همچنین روز چهارشنبه افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

بر اساس این گزارش، آسمان تهران فردا نیمه‌ابری، در بعضی ساعت‌ها غبار محلی از بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد و در روز سه شنبه نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها غبار محلی، از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه با کمینه دمای ۱۳- درجه سانتیگراد، سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.