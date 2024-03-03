به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ۱۷ اسفند ماه بیستمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و به منظور معرفی خدمات و کارکردهای کتابخانه‌های عمومی، طرح «کتابخانه‌گردی» در ۶۲ باب کتابخانه عمومی منتخب استان فارس اجرا می‌شود.

بر این اساس کتابخانه‌های منتخب شامل کتابخانه‌های تازه‌تأسیس، کتابخانه‌های دارای جاذبه‌های خدمات و فعالیت و… در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه میزبان مردم، مسؤولین، شخصیت‌های مرجع و دستگاه‌های استانی و شهرستانی خواهند بود.

عضویت افتخاری مسئولین در کتابخانه‌های عمومی، نشست‌های آزاداندیشی و مطالبه‌گری فرهنگی از مسؤولان استانی، تقدیر از برگزیدگان استانی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، برنامه‌های فرهنگی با مشارکت اعضا و نمایشگاه و فروشگاه کتاب، عکس و کسب‌وکارهای بومی، از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام در کتابخانه‌های منتخب برای اجرای طرح «کتابخانه‌گردی» برگزار خواهد شد.