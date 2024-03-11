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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

مدودف: بایدن احمق است

مدودف: بایدن احمق است

معاون رییس شورای امنیت روسیه گفت اشتباهات فاحش رییس جمهور آمریکا از شرایط بد روحی او خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، معاون رئیس شورای امنیت روسیه از رئیس جمهور آمریکا به دلیل اشتباهات فاحش وی انتقاد کرد.

«دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز دوشنبه در ارتباط با اشتباه اخیر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا که اوکراین را با افغانستان و عراق اشتباه گرفته بود، گفت این اشتباهات از وضعیت روحی بد او حکایت دارد.

بایدن اخیراً در مصاحبه‌ای گفت: ما تا زمانی که «اسامه بن لادن» را به دست آوردیم دنبالش رفتیم، اما نباید به اوکراین می‌رفتیم. او سپس گفته خود را تصحیح کرد و گفت منظورش عراق و افغانستان بوده است. اشتباهات لفظی بایدن موضوعی تکراری برای رئیس جمهور ۸۱ ساله تبدیل شده است.

معاون شورای امنیت روسیه اخیراً هم در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا که خود را با «فرانکلین روزولت» رئیس جمهور سابق آمریکا مقایسه کرده بود، بایدن را مایه ننگ آمریکا خواند.

کد مطلب 6052698

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    نظرات

    • یک مسلمان IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
      64 0
      پاسخ
      نه تنهابایدن احمق است،بلکه دوروبریهایش هم احمق هستند،باکه احمق تر.

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