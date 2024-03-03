به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان بیشترین مشارکت را در سطح کشور داشته و این میزان ۶۴.۲۷ درصد بوده است.

وی بیان داشت: در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ۹۵ درصد آرای مردم کهگیلویه و بویراحمد را با ۳۱۵ هزار و ۶۷۸ رأی کسب کرد.

هاشمی تصریح کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی حجت الاسلام سید محمد موحد با کسب ۴۸ هزار و ۳۴۵ رأی مأخوذه منتخب مردم این حوزه در مجلس شورای اسلامی شد.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون محمد بهرامی سیف آباد با کسب ۷۱ هزار و ۷۴۷ رأی مأخوذه منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی دوازدهم شد.

هاشمی افزود: در حوزه انتخابیه گچساران و باشت غلامرضا تاجگردون با ۴۱ هزار و ۱۶۷ رأی در انتخابات ۱۱ اسفند ماه حائز اکثریت آرا و منتخب این حوزه در مجلس شورای اسلامی شد.