به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با شمس‌آذر قزوین در جام حذفی گفت: رقابت متفاوتی است و باید کارهای متفاوتی انجام دهیم،.از حریف آگاه هستیم و نتیجه بازی خود در لیگ را می‌دانیم. شمس آذر حریف ساده‌ای نیست. باید تمام تلاشمان را بکنیم که به فینال برسیم.

سرمربی سپاهان اصفهان افزود: باید بازی جذابی باشد. از هواداران می‌خواهم به ورزشگاه بیایند. میدانم بازی وسط هفته است اما تیم به همه حمایت‌ها نیاز دارد. با تمام چالش‌ها، با حضور هواداران می‌توانیم در کنار یکدیگر از پس چالش‌ها بربیاییم.

او درباره آخرین وضعیت بازیکنان آسیب دیده سپاهان تصریح کرد: بعد از بازی با استقلال با برخی مشکلات برای بازیکنان روبه‌رو شدیم. فرشاد احمدزاده، محمدجواد حسین‌نژاد مقداری مصدوم شدند، محمد کریمی نیز از قبل مصدوم و در حال خوب شدن است، آریا یوسفی نیز مصدوم است.

مورایس درباره ضعف دفاعی تیمش یادآور شد: وقتی در مورد دفاع صحبت می‌کنیم باید سازماندهی تدافعی را بررسی کنیم. آریا یوسفی یکی از مدافعان است که مصدوم شده است، دانشگر، یزدانی، محمدی، نورافکن و حتی دابو را داریم و فکر نمی‌کنم به مدافع نیازی داشته باشم.

او ادامه داد: قبلاً فقط جایگزینی فقط برای زکی‌پور در دفاع چپ نداشتیم که نورافکن از مصدومیت برگشته و می‌تواند در دفاع چپ، مرکزی سمت چپ و هافبک بازی کند؛ بازیکنانی داریم که ظرفیت دارند در پست‌های مختلف بازی کنند.

مورایس درباره شکست‌های متوالی هفته‌های اخیر سپاهان گفت: اگر به اتفاقات نگاه کنیم، لحظات خوبی نداشتیم. نمی‌خواهم به گذشته برگردم زیرا به آینده نگاه می‌کنم. بازی‌هایی بود که ۶ بازیکن نداشتیم. گاهی گلی زدیم که قبول شد و سپس کنسل شد و طوفان‌های زیادی اطراف تیم ایجاد شد.

مورایس به دفاع از بازیکنانش پرداخت و تاکید کرد: همه بازیکنان تیم کیفیت لازم را دارند. فقط باید به آن‌ها از طرف ما و باشگاه اعتماد شود. با ترکیب خوبی لیگ را شروع کردیم و داشتیم می‌بردیم، بدون دلیل از اول به چهارم رفتیم اما اتفاقات افتاد و تأثیرات منفی برای ما داشت و به رقیبان اعتماد به نفس داد تا با روحیه بهتر ادامه دهند. تیمی که لیاقت داشت به رده چهارم رسید و تیم‌های دیگر بالاتر رفتند اما اکنون باید کنار یکدیگر کار و تلاش کنیم.

او با طعنه نسبت به هزینه‌های سپاهان اشاره کرد و گفت: در سایت ترانسفر مارکت ارزش کل تیم‌ها را ببینید که سپاهان چندم است. استقلال، پرسپولیس و تراکتور بالاتر هستند، چرا فقط ما جریمه شدیم و کسی دیگر نباید جریمه می‌شد؟! می‌گویند، سپاهان باشگاه پولدار است اما مجتمع فولاد پولدار و موفق است.

مورایس درباره برگزاری تمرین در حضور هواداران گفت: از تمرین بعدی حضور هواداران آزاد است، بیایند و ببینند با چه شرایط زمین تمرین می‌کنیم که در لیگ سه یا چهار نمی‌بینیم. به سپاهان حمله کردند و نمی‌توانم باور کنم باشگاه سپاهان برای رشد فوتبال و سازماندهی قدم برمی‌دارد. دوست دارم بدانم سایر باشگاه‌ها چه می‌کنند که ما فقط باید جریمه شویم، سپاهان هدف شد. احساس می‌کنم فقط ما اشتباه کردیم. سپاهان فقط برای افتخارآفرینی و رشد فوتبال ایران تلاش کند.

سرمربی سپاهان اصفهان افزود: بازیکنان ایرانی خوبی داریم. باید به بازیکنان ایرانی و کیفیتی که دارند اعتماد داشته باشیم. نباید خودمان مقابل خودمان قرار بگیریم. نباید پا پس بکشیم، هیچ سیستمی نیست که بدون اشتباه باشد اما اگر همه همکاری کنند و همبستگی داشته باشند، می‌توانند از پس مشکلات بربیایند، شرایط سختی بوده است و باید ادامه دهیم.

او به باخت مقابل الهلال عربستان در دو دیدار رفت و برگشت در لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و یادآور شد: این بازیکنان و تیمی که دیدید، برابر بهترین ترکیب آسیا بازی کردند و داشتند می‌بردند و فقط ۱۰ نفره باختند. یک بازیکن تیمم خارجی بود و بقیه ایرانی بودند اما تیم مقابل بازیکنان خارجی و ملی‌پوش زیادی داشت.

سرمربی سپاهان خاطرنشان کرد: کیفیت بازیکنان ایرانی خیلی خوب است و باید اعتماد کنیم. بازیکنان معروف دنیا را نمی‌توانیم به ایران بیاوریم. باید به بازیکنان ایرانی اعتماد کنیم و روزی می‌آید که از ایران بازیکن می‌برند. علی اعرابی فقط تجربه کم‌دارد و پتانسیل زیادی دارد و از خیلی از بازیکنان لیگ برتر بهتر است. بازیکنی می‌خواهیم که در زمین زندگی‌اش را بگذارد و تا زمانی که خارجی پیدا نکنم که اینطور باشد، آن را به اینجا نمی‌آورم.