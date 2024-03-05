به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی گفت: بیش از ۲۰ نفر از بالاترین مقام‌های بهداشتی، وزرای کشورهای مختلف و کسانی که تجربه موفقی از ارائه خدمات مراقبت سلامت خانواده دارند، برای این همایش بین‌المللی دعوت شده‌اند.

دبیر اجرایی نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع، افزود: ۱۳ نهاد بین المللی مستقر در کشور که مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت نقش دارند، از جمله نمایندگان سازمان یونسکو در این کنگره شرکت خواهند کرد و به انتقال تجارب و مفاهیم مشترک خواهند پرداخت.

وی گفت: همچنین در بالاترین سطح کارشناسان ارشد در حوزه‌های مختلف پوشش خدمات همگانی سلامت برای به اشتراک گذاشتن تجارب به این کنگره دعوت شده‌اند.

زالی از برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای حوزه سلامت ایران در حاشیه برگزاری این همایش خبر داد و افزود: قرار است در این نمایشگاه، دستاوردهای حوزه سلامت در زمینه‌های مختلف دارویی، تجهیزات پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و…، در معرض دید مهمانان حاضر در همایش قرار بگیرد.

نخستین همایش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.