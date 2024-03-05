خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور محسوب می‌شود و از شمال تا جنوب این استان را صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در بر گرفته است و اشتغال گسترده‌ای در این حوزه ایجاد شده است.

ظرفیت استان بوشهر برای میزبانی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بیش از اینها است و این ظرفیت وجود دارد که صنایع پایین دست نیز به صورت گسترده در نقاط مختلف این شهرستان ایجاد شود.

شهرستان دشتستان بزرگترین شهرستان استان بوشهر هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت است که برای توسعه اشتغال در این شهرستان می‌توان ظرفیت صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی را مستقر کرد.

در همین راستا تلاش‌های گسترده‌ای در سطح شهرستان انجام شده است و با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی نماینده مردم دشتستان در مجلس، شهرک پتروشیمیایی در شهرستان دشتستان مستقر می‌شود تا زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین دستی و همچنین اشتغال باشد.

توسعه صنایع بزرگ در دشتستان

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که برای توسعه اشتغال در شهرستان دشتستان در دستور کار قرار دادیم، پیگیری استقرار شهرک پتروشیمیایی در این شهرستان بود.

ابراهیم رضایی بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، زمین مورد نیاز برای این طرح در شهرستان دشتستان که بین بخش‌های آب‌پخش و شبانکاره است، جانمایی و در حال تحویل است و مجوزهای مورد نیاز برای این صنایع در دست پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: این صنایع نقش مهمی در تقویت اشتغال جوانان شهرستان دشتستان دارد و تلاش می‌کنیم که همه نیروهای مورد نیاز این شهرک از شهرستان دشتستان تأمین شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه صنایع بزرگ در شهرستان دشتستان یکی از اقدامات مهم برای ایجاد اشتغال است.

ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی در دشتستان

فرماندار دشتستان نیز در نشست هماهنگی توسعه اقتصادی شهرستان دشتستان از برنامه ریزی برای ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی سیلیکا در شهرستان خبر داد.



احمد بنافی گفت: این تصمیم گیری گام مؤثری در راستای توسعه اقتصادی شهرستان است.

فرماندار دشتستان ادامه داد: اعتبار این طرح از میزان اولیه ۲۰ میلیون دلار به ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و به نوعی پارک معدنی شیمایی محسوب می‌شود که در آن پنج گروه محصولات مختلف تولید می‌شود.

بنافی خاطر نشان کرد: موافقت اصولی این طرح اخذ شده و اکنون در مرحله تخصیص زمین قرار دارد.

امید می‌رود با تلاش مسؤولان، زمینه توسعه صنایع بزرگ و اشتغال‌زا در شهرستان دشتستان فراهم شود تا جوانان این شهرستان بتوانند در نزدیکی محل زندگی خود مشغول به کار شده و زمینه رفع بیکاری در شهرستان دشتستان فراهم شود.