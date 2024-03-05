به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس‌نیوز، رسانه‌های آمریکایی با انتشار تصاویری از وقوع انفجارهای متعدد و آتش‌سوزی‌های گسترده که در شهرک صنعتی در شهر «کلینتون تاون‌شیپ» ایالت میشیگان خبر دادند.

به گفته ساکنان محلی حجم آتش‌سوزی آنقدر زیاد است که از کیلومترها دورتر شعله‌های آتش دیده می‌شود.

گفته می‌شود این آتش‌سوزی در کارخانه مخزن نیتروژن شهرک صنعتی رخ داده و نیروهای پلیس از مردم خواسته‌اند که به محل حادثه نزدیک نشوند.

هنوز اطلاعاتی بیشتری درباره علت این حادثه منتشر نشده و معلوم نیست که آیا کسی در این آتش‌سوزی جان باخته است یا خیر.