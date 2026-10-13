به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان امور اراضی کشور و ساماندهی وضعیت مالکیت زمین‌های کشاورزی، عملیات نقشه‌برداری و صدور اسناد تک‌برگ با جدیت در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بیش از ۸۶ درصد پیشرفت داشته است.

تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات ملکی

وی با اشاره به نقش اسناد رسمی در کاهش پرونده‌های قضایی افزود: نبود سند رسمی و تداخلات اراضی از چالش‌های دیرینه کشاورزان و بهره‌برداران بوده است؛ موضوعی که با صدور اسناد تک‌برگ و مشخص شدن وضعیت مالکیت، زمینه بروز بسیاری از اختلافات ملکی، به‌ویژه در مناطق روستایی، کاهش می‌یابد.

تسهیل دریافت تسهیلات و انتقال قانونی اراضی

مدیر امور اراضی لرستان تصریح کرد: کشاورزان با دریافت سند تک‌برگ می‌توانند از مزایایی مانند تسهیل دریافت تسهیلات بانکی، انتقال قانونی ملک و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید بهره‌مند شوند.

کردعلیوند همچنین با اشاره به نقش این اسناد در حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: درج دقیق مشخصات و کاربری زمین در اسناد رسمی می‌تواند به شناسایی تخلفات و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز کمک کند.

ادامه روند صدور اسناد برای اراضی باقی‌مانده

وی با قدردانی از همکاری اداره‌های ثبت اسناد و املاک استان و تلاش کارکنان مدیریت امور اراضی در سطح استان و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: روند صدور اسناد تا تعیین تکلیف و صدور سند برای تمامی اراضی باقی‌مانده با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیر امور اراضی لرستان از کشاورزان و بهره‌برداران خواست برای تکمیل پرونده‌های مربوط به اراضی خود به مدیریت‌های جهاد کشاورزی و امور اراضی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

تأکید بر صیانت از کاربری اراضی کشاورزی

کردعلیوند با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های حاصلخیز استان اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویت‌های مدیریت امور اراضی است و صدور اسناد رسمی، امکان نظارت دقیق‌تر بر وضعیت زمین‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: با استفاده از این ظرفیت و پایش مستمر اراضی، جلوگیری از خرد شدن بی‌رویه زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.