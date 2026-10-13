به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران، حفاظت از منابع آب و کارگروه ویژه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، بر ضرورت پیش‌بینی مخاطرات و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی، مدیریت مصرف، صرفه‌جویی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود را از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی دانست و خواستار هماهنگی و پیگیری جدی وظایف دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه مدیریت بحران نباید به زمان وقوع حادثه محدود شود، توضیح داد: شناسایی خطرات احتمالی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارات دارد و در همین راستا، لایروبی رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب در محدوده‌های شهری و روستایی باید با جدیت دنبال شود.

صمیمیان همچنین بر مسئولیت پذیری مدیران و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: مدیران موظف هستند وظایف قانونی خود را در حوزه پیشگیری و مقابله با مخاطرات به موقع انجام دهند و در صورت احراز کم کاری و ترک فعل، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز خودروها و تجهیزات امدادی و عملیاتی را ضروری دانست و خواستار پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های متولی شد تا در زمان بروز حوادث، روند امدادرسانی و مدیریت بحران با اختلال مواجه نشود.

رئیس ستاد مدیریت بحران سمنان در پایان بر هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، اجرای به موقع مصوبات و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای کاهش خطرپذیری و حفاظت از جان و مال شهروندان تأکید کرد.