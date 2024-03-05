ادامه سیاست جوانگرایی مورایس در سپاهان/ رونمایی از دو جوان دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان روز دوشنبه ۱۴ اسفند در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف شمس آذر رفت و توانست با نتیجه ۳ بر صفر این تیم قزوینی را شکست دهد تا به شکست‌های سریالی خود پایان دهد.

سپاهان پیش از این دیدار در ۶ بازی گذشته خود مقابل حریفان شکست خورده و شاگردان «ژوزه مورایس» توانستند علاوه بر پیروزی بر شمس آذر به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی نیز صعود کنند. مورایس در مدت زمان حضور خود در سپاهان، جوانان زیادی را به بازی گرفته است و در این دیدار هم دو جوان زیر ۲۰ سال (عباس حبیبی و سید علی کمالی) را به بازی گرفت تا نشان دهد همچنان رویکرد جوان گرایی در سپاهان را مدنظر دارد.

محمد قربانی، محمدجواد حسین نژاد، آریا یوسفی و ارشیا سرشوق از جمله بازیکنانی بودند که در این مدت توسط مورایس به فوتبال ایران معرفی شدند و توانستند جواب اعتماد مرد پرتغالی را با عملکرد خوب خود دهند و حالا نوبت به عباس حبیبی و سید علی کمالی رسیده است.

حبیبی در بازی با شمس آذر ۸۶ دقیقه در ترکیب سپاهان حضور داشت و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و کمالی هم از دقیقه ۸۶ به جای مغانلو وارد زمین شد تا نخستین بازی رسمی خود با پیراهن سپاهان را تجربه کرده باشد.

استفاده از بازیکنان جوان و با کیفیت علاوه بر بی نیازی سپاهان از خرید بازیکنان گران قیمت حتی باعث درآمدزایی این باشگاه هم خواهد شد به گونه‌ای که با انتقال محمد قربانی به تیم اورنبرگ روسیه رقمی معادل یک میلیون یورو از فروش این بازیکن به حساب سپاهان واریز شد. فوتبال ایران با افزایش سن بازیکنان در رده ملی مواجه است و استفاده از بازیکنان جوان در باشگاه‌ها باعث خواهد شد تا دست کادر فنی تیم ملی برای دعوت از بازیکنان جوان به اردوی تیم ملی باز باشد.