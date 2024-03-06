به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کوین اسپیسی در نقش شخصیت «شیطان» در فیلم مهیج «قرارداد» به کارگردانی ماسیمو پائولوچی ایتالیایی بازی کرده است.

فیلمبرداری این فیلم به تازگی در رم به پایان رسیده است.

شرکت سازنده این فیلم که یک کمپانی ایتالیایی به نام «تی ام انترتینمنت» است، گفت که این فیلم انگلیسی زبان داستانی مشابه با «قلب فرشته» آلن پارکر و «وکیل مدافع شیطان» تیلور هکفورد دارد.

در حالی که اریک رابرتز و وینسنت اسپانو دیگر بازیگران این فیلم هستند، اسپیسی ماه دسامبر برای فیلمبرداری «قرارداد» راهی رم شده بود.

اسپیسی که ستاره «خانه پوشالی» بود، با طرح چندین اتهام مبنی بر سوءرفتار جنسی در سال ۲۰۱۷ از دنیای بازیگری رانده شد، اما از آن زمان با شرکت در چندین دعوی حقوقی محکوم شناخته نشد.

او به زودی با فیلم اکشن «پیتر پنج هشت»، با بازی ربکا دو مورنی، که از ۲۲ مارس نمایشش با اکران محدود آغاز می‌شود، به سینماهای آمریکا بازخواهد گشت. این فیلم اولین نقش اصلی اسپیسی از زمان تبرئه شدن وی در دادگاه لندن است.

در «قرارداد»، اسپیسی نقش شخصیتی به نام «شیطان» را بازی می‌کند که طبق گفته‌ها تا حدودی شبیه به نقش آل پاچینو در «وکیل مدافع شیطان» در نقش شیطان است که در ظاهر یک وکیل ظاهر می شود.

ماسیمیلیانو کارولتی و ساندرو لازارینی تهیه کنندگان «قرارداد» گفتند ۸ ماه در حال مذاکره با اسپیسی بودند تا او را متقاعد کنند که این نقش را بازی کند.

از آثار قبلی پائولوچی که کارگردانی «قرارداد» را برعهده داشت می‌توان به فیلم اکشن «همه در یک روز» اشاره کرد که در پرایم ویدیو در ایتالیا پخش می‌شود. فیلم ترسناک جنایی «متوسط» و فیلم ترسناک «فتوشوک» دیگر فیلم‌های وی هستند.

اسپیسی پس از سال ۲۰۱۷ با بازی در نقش یک کارآگاه پلیس در درام مستقل ایتالیایی «مردی که خدا را ترسیم کرد» به کارگردانی فرانکو نرو به بازیگری بازگشت. او همچنین در فیلم مهیج «کنترل» ساخته جین فالایز صداپیشگی کرد.