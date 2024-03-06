کاهش منابع طبیعی اردبیل تا ۹۰۰ هزار هکتار

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری شامگاه سهشنبه در مراسم روز درختکاری در اردبیل، اظهار کرد: در کنار مبارزه بیامان با مخربان طبیعت و منابع طبیعی سعی بر این است تا آگاهسازی و ارتقای فرهنگ صیانت از مواهب خدادادی را توسعه و ترویج داده و زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای به وجود آمده را در نگهداری و پاسداشت این مواهب و میراث گرانسنگ شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: بر اساس سیاستگذاری دولت سیزدهم در کنار جلوگیری از تخریب مراتع، توسعه جنگلها با کاشت نهال هدفگذاری شده تا ما بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در استان اردبیل بالغ بر ۶۹ هزار هکتار جنگل و ۹۰۰ هزار هکتار مرتع وجود دارد که اگر مورد صیانت قرار نگیرد، روز به روز از این محدوده کاسته خواهد شد.
اژدری افزود: منابع طبیعی استان آمادگی دارد تا برنامه توسعه جنگلها را به صورت دست کاشت پیگیری کرده و زمینه توسعه جنگل و مرتع را در کنار حفاظت و صیانت از آنها و اجرای طرحهای آبخیزداری مورد توجه قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سطح کشور هدفگذاری کاشت یک میلیارد نهال است که سهم استان اردبیل ۴۰ میلیون اصله نهال است که هر ساله ۱۰ میلیون اصله نهال باید با مشارکت عموم مردم غرس شده تا امکان توسعه و افزایش سرانه فضای سبز را شاهد باشیم.
اژدری اضافه کرد: قابلیتهای بینظیری در این حوزه وجود دارد و شایسته است متناسب با آموزههای دینی، انتقال مفاهیم برای عموم مردم انجام شده تا روحیه صیانت و نگهداری از جنگل، مرتع و سایر مواهب طبیعی نیز فراهم آید.
وی بیان کرد: واگذاری عرصههای ملی برای طرحهای عمرانی غیر کشاورزی و همچنین طرحهای کشاورزی با همکاری و مشارکت امور اراضی و منابع طبیعی انجام میشود تا به دنبال تخصیص زمین، واگذاریها برای متقاضیان واقعی انجام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از عموم روستاییان، ساکنان مناطق عشایری و صاحبان زمین و اراضی مستعد زراعت چوب خواست تا نقشه اراضی خود را به همراه مستندات تأمین آب پایدار به منابع طبیعی ارائه کنند تا با تأمین نهال مورد نیاز، کشت و زراعت چوب مورد توجه قرار گیرد.
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