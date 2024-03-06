نقدوبررسی «شازده کوچولو» در باشگاه اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «شازده کوچولو» نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری از زبان فرانسه به زبان فارسی فردا پنجشنبه ۱۷ اسفند توسط نشر بایا و باشگاه اندیشه برگزار می‌شود.

در این‌نشست که با حضور نازنین طباطبایی مترجم اثر، احمد تمیم داری استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات تطبیقی، اصغر نوری مترجم حوزه ادبیات فرانسه و سمانه هادی صدا پیشه برگزار می‌شود به بررسی اهمیت ویژه این اثر در ادبیات جهان و همچنین جایگاه انطباق معانی والای اخلاقی_ انسانی و نیز عرفانی پرداخته می‌شود.

این‌مراسم فردا پنج‌شنبه ۱۷ اسفند توسط نشر بایا و باشگاه اندیشه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل باشگاه اندیشه برگزار می‌شود.