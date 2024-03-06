به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ دکتر حسین قناعتی در دومین جشنواره جایزه ملی ثریا که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: افتخاراتی که در تاریخ کشور رقم خورده است، حاصل برخورد تمدن ایرانی و اسلامی بوده که منجر به تغییرات بزرگی در دنیا شده‌ است، ما وام‌دار کسانی هستیم که در دنیای علم افتخارات بزرگی آفریده‌اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش بین‌الملل فعالیت‌های بسیار زیادی را انجام داده است و بر این اساس بیش‌از ۳۰ تفاهم‌نامه با سه کشور امضا کرده ایم، گفت: دانشگاه سبطین در شهر کربلا عراق سال گذشته راه اندازی شد و در این مدت ۶۰۰ دانشجو در این دانشگاه جذب شده است که ۵۰۰ نفر آنها دانشجوی پزشکی هستند. این دانشجویان در رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی مشغول تحصیل هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: براساس نیازمندی ها کشور عراق در بخش علوم جدید مانند هوش مصنوعی در سلامت قرار است مرکزی در عراق راه‌اندازی کنیم. ضمن این‌که مدل نظام سلامت ایران را که در کشور به‌صورت منحصربه‌فردی اجرا می‌شود را در این مرکز پیاده می کنیم.

قناعتی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات بهداشتی و درمانی این دانشگاه پرداخت و تأکید کرد: ما حدود ۲۶۰ مرکز بهداشتی در جنوب شرقی تهران داریم که به‌صورت شبکه‌ای و مویرگی بر مساله سلامت مردم اشراف دارند و وضعیت را رصد می‌کنند و این اقدام بسیار مهم است.

وی گفت: حدود ۸۰ درصد مشکلات سلامت مردم با اقدامات بسیار ساده قابل پیشگیری، درمان و برطرف کردن است و ما پویشی را اجرا کردیم که در کل کشور حدود ۴۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند و فشار خون و قند خون افراد چک شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در این پویش افراد فشارخونی و دیابتی زیادی را پیدا کردیم که به بیماری خود اشراف نداشتند. این بیماری‌ها عوارض زیادی دارد و هر نفر از این بیماران صدها میلیون تومان بر نظام سلامت کشور هزینه تحمیل می‌کنند و با کنترل می‌توان کاری کرد که از عوارض و هزینه‌های درمان جلوگیری شود و هزینه‌ها کاسته شود.

قناعتی گفت: ترکیب آموزش و پژوهش موجب می‌شود که بتوانیم جلوی بسیاری از مسائل را بگیریم. هم اکنون در تهران نشستی با حضور ۱۴ کشور دنیا در زمینه سلامت برگزار می‌شود تا سیستم مراقبت‌های اولیه ما را در زمینه سلامت خانواده مورد بررسی و بهره‌برداری قرار دهند. این افتخاری برای ما است و از جمهوری اسلامی حاصل شده است.

وی ادامه داد: امید به زندگی قبل‌از انقلاب اسلامی ۵۴ سال بود و هم‌اکنون به ۷۴ سال رسیده است از منظر فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش‌از ۱۸۰ محصول فناوری ساخته است.