به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه آن) با صدور بیانیه مشترکی بر نگرانی از وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه که پس از هفتم اکتبر گذشته بدتر شده است، تأکید کردند.

در بیانیه مشترک «آ سه آن» و استرالیا درخواست آتش بس فوری و دائمی در نوار غزه و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی اسیران اسرائیلی در نوار غزه مطرح شده است.

در این بیانیه همچنین بر حمایت از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در اجرای مأموریت خود در نوار غزه تأکید شد.

آسیای جنوب شرقی حدود ۴۰ درصد از جمعیت مسلمانان جهان را در خود جای داده است و کشورهای پرجمعیت و بانفوذ آسه آن اندونزی و مالزی از حامیان سرسخت آرمان فلسطین هستند.

اما دیگر کشورهای بانفوذ آسه‌آن مانند سنگاپور روابط نزدیک‌تری با رژیم صهیونیستی داشته و تمایل کمتری برای ایجاد اختلاف دارند.