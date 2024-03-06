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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۰

رییس دانشگاه آزاد به مهر خبر داد:

جزییات «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی»

جزییات «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی»

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دانشگاه پاسخگو دانشجو باید سریعاً بتواند درخواست خود را بر مبنای ایمیل ارسال و پاسخ دریافت کند و سامانه ایمیل دانشگاه تحولی در این زمینه محسوب می شود.

محمد مهدی طهرانچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نظام ارتباطی دانشگاه مبتنی بر سامانه های اداری بود و دانشجو به سامانه های اداری دانشگاه به صورت مستقیم دسترسی نداشت و سیستم های مختلف اتوماسیون اداری در دانشگاه حاکم بود.

وی اضافه کرد: با سامانه جدید «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» که رونمایی شده است، همه دانشجویان و اساتید دارای ایمیل جداگانه خواهند بود. به این ترتیب ما در امور اداری دانشگاه دارای فضای ایمیل پایه می شویم و به این صورت امور اداری دانشگاه سامان می‌یابد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه پاسخگو دانشگاهی است که دانشجو سریعاً بتواند درخواست خود را بر مبنای ایمیل ارسال کند و در مدت زمان کوتاهی پاسخ دریافت کند.

طهرانچی خاطرنشان کرد: رونمایی از سامانه ایمیل ها در سیستم‌ اداری دانشگاه آزاد اسلامی یک تحول نوین محسوب می شود.

به گزارش مهر، سامانه «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» امروز در دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شده است.

سامانه «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» ابزاری است که در آن بدون اتلاف وقت و نیاز به مراجعه حضوری، مساله دانشجو به مسؤول مربوطه در واحد دانشگاهی انتقال داده خواهد شد. این سامانه توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری مجموعه چاپار راه‌اندازی شده است.

در این سامانه، تمامی دانشجویان، اساتید و کارکنان دارای یک ایمیل بر پایه iau.ir خواهند بود و در یک فضای ایمیل‌پایه، امور اداری دانشگاه در زمانی کوتاه انجام خواهد شد. در آینده، سامانه «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» با استفاده از هوش مصنوعی پاسخ سؤالات دانشجویان را خواهد داد.

کد مطلب 6048040

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      7 0
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      عاشق این تحولات طهرانچی هستم ! ولی نمیدونم چرا خودش به پیامهایی که به ایمیلش ارسال کردیم رو نمیده ؟
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      7 0
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      الان مدیران دانشگاه حضورا پاسخگو نیستند حالا میخواهند از ایمیل هرجوری دلشون اراده کرد جواب سربالا بدهند ؟
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      7 0
      پاسخ
      ای کاش درک درستی از دانشگاه داشتی دست به نقد اقدامات حضرتعالی نظام اداری و نظام علمی و اخلاقی را در بین دانشجو استاد و پرسنل به فنا داد۰ ای کاش نظرات همه را جویا می شدی
    • مجید IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      6 0
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      لطفاً ریاست دانشگاه دستور بدهند حق الندریس اساتید حق التدریسی بعد از چند سال پرداخت شود سپس نوآوری نمایند
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      4 هفته ازسال تحصیلی گذشته ولی تاحالا یک کلاس ما در تهران مرکزی دانشکده حقوق تشکیل نشده . آقای طهرانچی همین جاجواب بده !
      • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
        0 0
        اونو باید اساتید جواب بدن
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
      0 0
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      رایانامه مسخره است.

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