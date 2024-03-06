جزییات «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی»

محمد مهدی طهرانچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نظام ارتباطی دانشگاه مبتنی بر سامانه های اداری بود و دانشجو به سامانه های اداری دانشگاه به صورت مستقیم دسترسی نداشت و سیستم های مختلف اتوماسیون اداری در دانشگاه حاکم بود.

وی اضافه کرد: با سامانه جدید «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» که رونمایی شده است، همه دانشجویان و اساتید دارای ایمیل جداگانه خواهند بود. به این ترتیب ما در امور اداری دانشگاه دارای فضای ایمیل پایه می شویم و به این صورت امور اداری دانشگاه سامان می‌یابد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه پاسخگو دانشگاهی است که دانشجو سریعاً بتواند درخواست خود را بر مبنای ایمیل ارسال کند و در مدت زمان کوتاهی پاسخ دریافت کند.

طهرانچی خاطرنشان کرد: رونمایی از سامانه ایمیل ها در سیستم‌ اداری دانشگاه آزاد اسلامی یک تحول نوین محسوب می شود.

به گزارش مهر، سامانه «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» امروز در دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شده است.

سامانه «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» ابزاری است که در آن بدون اتلاف وقت و نیاز به مراجعه حضوری، مساله دانشجو به مسؤول مربوطه در واحد دانشگاهی انتقال داده خواهد شد. این سامانه توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری مجموعه چاپار راه‌اندازی شده است.

در این سامانه، تمامی دانشجویان، اساتید و کارکنان دارای یک ایمیل بر پایه iau.ir خواهند بود و در یک فضای ایمیل‌پایه، امور اداری دانشگاه در زمانی کوتاه انجام خواهد شد. در آینده، سامانه «سرویس رایانامه دانشگاه آزاد اسلامی» با استفاده از هوش مصنوعی پاسخ سؤالات دانشجویان را خواهد داد.