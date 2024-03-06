به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان سیستان و بلوچستان برای رسیدگی و حل مشکلات کشاورزان و روستاییان خسارت دیده از سیل اخیر، محمدرضا سیدحسینی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در این استان برای رسیدگی به مشکلات کشاورزی و دامداران منصوب کرد.

وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان دستور داد تا با تمهیدات و اقدامات مؤثر تمام توان و امکانات خود را به طور ملموس، مستمر و پیگیر برای جبران خسارات و مدیریت بحران در مناطق سیل زده و آسیب دیده به کار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی، همچنین به حسینی مأموریت داد تا پیگیر خرید تضمینی دام، تأمین امانی نهاده‌های دامداران روستایی و عشایری توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و سازمان امور عشایری ایران باشد.

نیکبخت، همچنین صندوق بیمه کشاورزی را ملزم کرد تا برآورد میزان خسارت وارده به کشاورزان را بررسی و با مشارکت بانک کشاورزی نسبت به جبران خسارت اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی، به سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم دستور داد تا با مشارکت اتحادیه‌های مربوطه، خرید تضمینی محصولات باغی و زراعی کشاورزان را انجام دهد.

وی، همچنین از شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور خواست تا نسبت به کمبودهای احتمالی کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن، گوشت و....) همکاری لازم را به عمل آورند.