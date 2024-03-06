به گزارش خبرنگار مهر، صد و سومین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس روز ۲۳ اسفند در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد و در حالی که بیش از یک هفته به برگزاری این دیدار باقی مانده بود، باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه ای توجه را به داوری این دیدار جلب کرد.

پس از این اتفاق باشگاه پرسپولیس امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای پاسخ باشگاه استقلال را داد. در این اطلاعیه آمده است:

«قبل از هر چیز انتظار داریم رسانه‌های محترم و مسؤولان ذیربط در فدراسیون فوتبال توجه داشته باشند در شرایطی که هنوز یک هفته از رقابت‌های لیگ باقی مانده تا به هفته برگزاری دربی برسیم، شروع این ماجرا از جانب کدام باشگاه بوده است. چنانچه ادامه کار به بازی پینگ‌پنگ شبیه شود، مسؤولیت آن با ما نیست و دفاع از خود یک حق بین‌المللی است.

ابتدا به مس رفسنجان تبریک می‌گوییم که با ارایه یک بازی برتر و با شایستگی توانست به مرحله بعد جام حذفی صعود کند، اما باشگاه استقلال در پی حذف از این جام، بیانیه‌ای صادر و درست طبق پیش‌بینی دقیق ما در باشگاه پرسپولیس عمل کرد.

شناخت کافی درباره کادر فنی و کادر مدیریتی استقلال، منش‌های ایشان و حتی تلاش بر تأثیرگذاری وارونه در رسانه‌ها، برای ما جای تردید باقی نگذاشته بود که باید منتظر چه مسایلی باشیم.

در پی بازی اخیر استقلال در جام حذفی، قابل پیش‌بینی بود که این باشگاه با پرداختن به مسایل داوری این مسابقه و وارونه جلوه دادن اتفاقات؛ در وهله نخست تلاش می‌کند ذهن هواداران خود را دچار خطا کند. در مرحله بعدی هم سعی می‌کنند با تأثیرگذاری روی رسانه‌ها، فدراسیون و سازمان لیگ، از این موضوع برای گرفتن امتیازهای غیر متعارف در لیگ برتر به ویژه در دربی استفاده کنند.

اما کیست که نداند، تیمی که باید نگران بهره‌برداری رقبای خود با فشار به داوران، نه فقط برای دربی بلکه برای کل بازی‌های لیگ برتر باشد، پرسپولیس است. به ویژه که در دربی گذشته ثابت شد، داور مسابقه با پشتیبانی وی‌ای‌آر، جای برنده و بازنده را در آن روز و صدرنشین را در پایان نیم فصل عوض کرد و البته صدای داخل اتاق VAR هم که فاش نشد!

جالب‌تر اینجاست که غوغای کنونی آن باشگاه برای تأثیرگذاری روی داوران در حالی اتفاق افتاده که کارشناسی‌های بی‌طرفانه، بیانگر بروز اشتباهاتی به زیان مس رفسنجان است! علاقه‌ای برای ورود به جزییات داوری این بازی نداریم چون اعضا و ارکان پرسپولیس همیشه روی کار خود متمرکز بوده‌اند اما نگاهی گذرا به اظهارات کارشناسان داوری مشخص می‌کند چه تیمی سود برده و در کمال ناباوری دنبال وارونه جلوه دادن حقایق است.

باشگاه استقلال در شرایطی درباره دربی گذشته، وی‌ای‌آر را مانع از بروز اشتباهات داوری خوانده که درست بعد از بازی، مشخص شد برآیند نظرات کارشناسان بر ضرر و زیان پرسپولیس از داوری بوده است. گم شدن یک پنالتی و عدم اخراج هافبک استقلال در اوایل نیمه دوم به تنهایی برای قضاوت هر هوادار بی‌طرفی کافی است.

باشگاه رقیب در حالی که مشخصاً از تقابل با پرسپولیس ترس دارد، از حالا با بازی نخ‌نما شده، فرار رو به جلو کرده و به دنبال مشوش کردن فضا است. از فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی و انضباطی آن تقاضا داریم با رصد کردن اتفاقات اخیر و رویکرد باشگاه‌ها نسبت به داوری، برخورد جدی با این رویه و عاملان آن داشته باشند.»