به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دولت مولداوی در نظر دارد پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا را به حالت تعلیق دربیاورد.

دولت مولداوی روز چهارشنبه اعلام کرد که پیش نویس قطعنامه ای با موضوع تعلیق پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا (پیمان CFE) را برای تصویب به پارلمان این کشور ارسال خواهد کرد.

این تصمیم در جلسه کابینه مولداوی اتخاذ شد.

«والریو میجا» مسئول امور خارجه وزارت دفاع مولداوی در این باره گفت: با توجه به تغییر قابل توجه شرایط از زمان امضای پیمان نیروهای مسلح متعارف، این پیمان با احتمال از سرگیری اجرای آن به حالت تعلیق در خواهد آمد.

پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا در سال ۱۹۹۰ امضا شد. این پیمان محدودیت هایی را برای بکارگیری سلاح های متعارف بر اساس موازنه قوا تعیین می کند.