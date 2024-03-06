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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۲۳

تعرض شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی+ فیلم

تعرض شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی+ فیلم

شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز چهارشنبه با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صهیونیست‌ها در روزهای اخیر با نزدیک شدن به ماه رمضان در تلاش برای تشدید محدودیت‌ها جهت ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی هستند.

امروز چهارشنبه تصاویری از تعرض شماری از شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی نیز منتشر شده است.

کد مطلب 6048417

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