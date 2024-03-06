به گزارش خبرگزاری مهر، صهیونیست‌ها در روزهای اخیر با نزدیک شدن به ماه رمضان در تلاش برای تشدید محدودیت‌ها جهت ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی هستند.

امروز چهارشنبه تصاویری از تعرض شماری از شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی نیز منتشر شده است.