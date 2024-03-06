به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شمار شهیدان حمله تروریست‌های داعش به برخی از شهروندان سوری در صحرای «کباجب» واقع در حومه دیرالزور سوریه افزایش یافته است.

خبرنگار المیادین در سوریه گزارش داد که شمار شهیدان حمله گروه تروریستی داعش به غیرنظامیان سوری در صحرای «کباجب» واقع در حومه دیرالزور واقع در شرق سوریه به ۴۷ نفر افزایش یافته است.

همچنین منابع خبری سوری گزارش دادند که تروریست‌های داعش ۱۲ خودرو را در محل حضور این شهروندان سوری به آتش کشیده‌اند.

این در حالی است که کمی پیش‌تر خبرنگار المیادین در سوریه گزارش داده بود که در این حمله مسلحانه تروریستی ۳۶ نفر به شهادت رسیده‌اند، ۳۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند و سرنوشت ۱۱ تن دیگر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.