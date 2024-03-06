به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان والیبال ایران امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند با هفت دیدار در شهرهای اردکان (دو دیدار)، گرگان، اصفهان، اسلامشهر، تهران و یزد در حال پیگیری است.

در یکصدوهفتادمین مسابقه لیگ برتر مردان پاس گرگان در سالن امام خمینی (ره) میزبان مس رفسنجان بود و سه بر دو مغلوب حریف شد.

دو ست نخست این دیدار با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ به نفع مسی‌ها پایان یافت اما سومین و چهارمین ست با امتیاز مشابه ۲۵ بر ۱۸ به نفع پاس پایان یافت تا این دیدار در ست پنجم پیگیری شود.

در پنجمین ست مس رفسنجان ۱۵ بر ۱۲ پاس را شکست داد تا پیروز این جدال پنج سته باشد.

تیم پاس گرگان برای ادامه امید به کسب سهمیه پلی‌آف چشم به نتیجه دیدار چادرملو اردکان و نیان الکترونیک دارد و مس رفسنجان با کسب این پیروزی می‌تواند به فرار از منطقه قرمز امیدوار باشد چرا که هفته آینده به مصاف سایپا خواهد رفت و در صورت پیروزی برابر این تیم و مغلوب شدن هورسان برابر شهداب از حضور در پلی اوت رهایی خواهد یافت.

پاس هم اکنون با ۱۲ برد و ۳۶ امتیاز در رتبه نهم جدول است و مس رفسنجان با ۱۰ برد و ۳۰ امتیاز در رتبه یازدهم جدول باقی خواهد ماند.

در دیدار دور رفت پاس سه بر دو به پیروزی رسید و در این دیدار مس از حریف خارج از خانه انتقام گرفت.

تیم چادرملو اردکان در آخرین مسابقه این هفته و دومین دیدار سالن آیت‌الله خاتمی میزبان نیان الکترونیک مشهد بود و سه بر یک به پیروزی رسید.

اردکانی‌ها شروع خوبی داشتند و ۲۵ بر ۱۹ ست نخست را به نفع خود به پایان رساندند اما در ست دوم ۲۳ بر ۲۵ مغلوب حریف شدند. در سومین و چهارمین ست بار دیگر چادرملو ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا پیروز این مسابقه شده و هفتمین سهمیه پلی‌آف را از آن خود کند.

چادرملو در حالی در آخرین دیدار امروز موفق به کسب سهمیه در نخستین حضور خود در لیگ برتر مردان شد که ایفاسرام دیگر تیم اردکانی هم در اولین دیدار این هفته کسب سهمیه خود را قطعی کرده بود.

شاگردان یعقوبی در چادرملو با این پیروزی به سیزدهمین برد خود دست یافته و با ۴۱ امتیاز راهی جایگاه هفتم جدول شدند. نیان هم که حضورش در پلی اوت قطعی شده است با ۸ برد و ۲۸ امتیاز در جایگاه دوازدهم است.

نیان در مسابقه دور رفت سه بر یک به پیروزی رسید و این هفته چادرملو شکست دور رفت را جبران کرد.