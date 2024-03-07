عملیات نیروهای یمن، لبنان و عراق علیه اشغالگران ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از فرماندهان گردان‌های قسام در گفت و گو با شبکه الجزیره تاکید کرد: جنبش انصارالله یمن به ما ابلاغ کرد که افزایش عملیات علیه کشتی‌ها در دریای سرخ به دلیل قصد و نیت رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به رفح صورت گرفته است.

وی افزود: انصارالله از ما درباره میانجی گری‌ها برای آزادسازی کارکنان کشتی توقیف شده نظرسنجی و تاکید کرد که هرگونه تصمیمی در خصوص این کشتی از سوی گردان‌های قسام اتخاذ خواهد شد.

این فرمانده قسام تصریح کرد: جنبش انصارالله اعلام کرد که به عملیات خود در دریای سرخ تا توقف تجاوز به غزه و لغو محاصره این باریکه ادامه می‌دهد. هماهنگی میان گردان‌های قسام و جبهه‌های لبنان، یمن و عراق از آغاز عملیات طوفان الاقصی تا به امروز ادامه داشته و خواهد داشت. تمام این جبهه‌ها تصمیم گرفته اند به مبارزات خود تا توقف حمله‌ها به غزه ادامه دهند.

وی بیان کرد: آمریکا تلاش کرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملیات این جبهه‌ها را متوقف کند اما موفق نشد.