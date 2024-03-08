شاخص های سلامت در ایران و اروپا خیلی تفاوت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با اشاره به اینکه من اعتقادی به هدر رفت منابع ندارم، گفت: اگرچه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. ولی باید دید این نتایج را چگونه به دست آورده ایم. سرانه هزینه مستقیم سلامت هر فرد در ایران ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار است، در حالی که در کشورهای اروپایی این سرانه ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار و در آمریکا بالای ۱۰ هزار دلار است، در حالی که شاخص‌های ما با آنها خیلی تفاوت جدی ندارد.

وی افزود: از نظر دسترسی در ایران از ساده‌ترین خدمات سلامت که واکسیناسیون است و پوشش بالای ۹۰ درصد و در برخی واکسن‌ها پوشش ۱۰۰ درصد داریم، تا پیشرفته‌ترین جراحی‌های قلب، پیوند، چشم، مغز و اعصاب، وجود دارد. در واقع با هزینه کمتر از کشورهای دیگر ما دستاوردهای بسیار درخشانی داشته ایم.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در دارو سرانه مصرف ما ۶۰ دلار است، در حالی که این سرانه در خیلی از کشورها ۶۰۰ دلار و در آمریکا بالای ۱۰۰۰ دلار است.

وی تصریح کرد: سیستم بهداشت و درمان ایران پس از انقلاب بسیار درخشان عمل کرده و با تقریباً کمترین هزینه‌ها درخشان‌ترین نتایج را حاصل کرده است.

معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: در کووید هیچ بیماری نبود که نیاز به بستری داشته باشد و تخت برای او وجود نداشته باشد. با وجود شدیدترین تحریم‌ها ما دارو، تجهیزات و ملزومات مهار کووید را فراهم و به بیماران خدمت ارائه کردیم و سازمان بهداشت جهانی، ایران را جزو کشورهای موفق در مهار کرونا اعلام کرد.

کریمی خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی و مردمی سازی سلامت از مهم‌ترین عوامل موفقیت ما بود. البته از ایثارگری‌های کادر بهداشت و درمان در ارائه خدمات سلامت به مردم نیز نباید غافل ماند. این عوامل در کنار نوآوری‌های علمی و کارهای دانش پایه منجر به کسب موفقیت‌ها در نظام سلامت شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: در واکسیناسیون علاوه بر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، مدارس، مساجد و ورزشگاه‌ها را هم پای کار آوردیم تا واکسیناسیون همگانی در یک دوره کوتاه انجام شود.

کریمی اضافه کرد: بنابراین در کنار انتقادات که البته باید برای پیشرفت وجود داشته باشد، لازم است دستاوردها را هم ببینیم.

وی تاکید کرد: بعد از دوره کرونا در زمینه نیروی انسانی، مراکز بهداشتی و درمانی و شبکه بهداشت نیاز به بازسازی داریم. باید فرسودگی‌ها نوسازی شوند که تا حدودی این کار انجام شده و بیش از ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در دو سال بعد از کرونا به بیمارستان‌ها افزوده شد و ۲۵ هزار کادر جدید استخدام شدند و ۲۵ هزار نفر دیگر هم در آینده استخدام خواهند شد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تجهیزات زیادی در دوره کووید فرسوده شده بود که تجهیزات جدید جایگزین آنها شدند. در بحث دیتا و اطلاعات نیز پرونده الکترونیک سلامت مراحل بسیار خوبی طی می‌کند و نسخه نویسی الکترونیک هم به بالای ۹۰ درصد رسیده است.

وی در پایان عنوان کرد: در آینده نه چندان دور هوش مصنوعی در رویکردهای ما تغییرات جدی ایجاد خواهد کرد و لازم است در این زمینه برنامه ریزی شود.