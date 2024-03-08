مسابقات بسکتبال سه نفره در سالن فجر بوشهر برگزار شد

امیر حسین احمد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۱۷ تیم در قالب سه گروه سه تیم و دو گروه چهار تیم در سالن فجر برگزار شد و همچنین دو تیم مهمان از شیراز نیز حضور داشتند.

وی با بیان اینکه مسابقات بر اساس رنک سامانه فیبا 3X3 برگزار می‌شود، تصریح کرد: در نهایت تیم‌های جهان طب سامان و لئون به فینال راه یافتند که تیم جهان طب سامان در یک دیدار نزدیک و جذاب موفق به شکست رقیب خود و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر افزود: همچنین در مسابقات اسلم دانک، ایلیا علیزاده از تیم گناوه و در مسابقات پرتاب سه امتیازی امیررضا چهارروستایی موفق به کسب مقام نخست شدند.