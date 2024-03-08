  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

به مناسبت هفته بوشهر؛

مسابقات بسکتبال سه نفره در سالن فجر بوشهر برگزار شد

مسابقات بسکتبال سه نفره در سالن فجر بوشهر برگزار شد

بوشهر- مسابقات بسکتبال سه نفره به مناسبت روز بوشهر به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندر بوشهر و هیات بسکتبال استان بوشهر برگزارشد.

امیر حسین احمد پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۱۷ تیم در قالب سه گروه سه تیم و دو گروه چهار تیم در سالن فجر برگزار شد و همچنین دو تیم مهمان از شیراز نیز حضور داشتند.

وی با بیان اینکه مسابقات بر اساس رنک سامانه فیبا 3X3 برگزار می‌شود، تصریح کرد: در نهایت تیم‌های جهان طب سامان و لئون به فینال راه یافتند که تیم جهان طب سامان در یک دیدار نزدیک و جذاب موفق به شکست رقیب خود و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

مسابقات بسکتبال سه نفره در سالن فجر بوشهر برگزار شد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر افزود: همچنین در مسابقات اسلم دانک، ایلیا علیزاده از تیم گناوه و در مسابقات پرتاب سه امتیازی امیررضا چهارروستایی موفق به کسب مقام نخست شدند.

مسابقات بسکتبال سه نفره در سالن فجر بوشهر برگزار شد

کد مطلب 6049260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها