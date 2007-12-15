تعطیلات بیش از حد صنایع را دچار بحران می کند

حمید محمدنژاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تعطیلی صنایع موجب کاهش بهره وری صنعت شده و به این بخش آسیب می رساند و لازم است دولتمردان در صورتی که نمی توانند برنامه ای برای کاهش تعطیلات رسمی در ایران بیاندیشند، بخش صنعت را در این زمینه از دیگر بخشهای جامعه مستقل کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اخبار و برنامه های آموزشی - صنعتی در رسانه های عمومی بسیار کم است یا برنامه هایی که ساخته می شود به بررسی کارخانه جات خارجی می پردازد در حالیکه در ایران کارخانه های موفق و ورشکسته فراوانی هستند که می توان به آن پرداخت.

وی یادآور شد: مصوبات جدید در کشور باید همراه با تحقیقات بازار باشد و تصویب بدون مطالعه نیز می تواند به این بخش آسیب برساند.

محمدنژاد عنوان کرد: جمع آوری آمار دقیق در بخش صنعت، آموزش کار گروهی و تشکیل تیمهای عملیاتی و هماهنگی در بخش صنعت می تواند در بهبود وضع صنایع دخیل باشد.

عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی بهارستان بیان داشت: تشکیل دبیرخانه مدیران صنایع برای ارائه راهکارهای تخصصی و کمک به تصمیم گیریهای مهم به تصمیم گیران همچنین پرداخت هزینه دیرکرد از سوی دولت به صنایع در صورت تاخیر در ترخیص کالا و... می تواند در پیشبرد امور موثر باشد.

محمدنژاد گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی این جوانان بودند که از کشور دفاع کردند اما در موقعیت کنونی صاحبان صنایع به عنوان تولیدکنندگان اصلی ترین نقش را در کشور ایفا می کنند.