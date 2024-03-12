سرمایه هایی که به بانک سرمایه نرفت/پرداخت فقط ۲۲ درصد تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، بانک سرمایه یکی از بانک‌های خصوصی است، عملکرد ریز تسهیلات این بانک در سامانه کدال منتشر نشده است اما آخرین صورتمالی این بانک متعلق به انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این بانک وضعیت مناسبی در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات ندارد.

کل سپرده‌های این بانک تا انتهای آذر ۱۴۰۲ به میزان ۲۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده که از این میان ۵ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، این بانک به میزان هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان نیز در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرده است.

این بانک تنها ۲۲ درصد از سپرده‌ها را به مردم تسهیلات پرداخت کرده است، ۸ درصد نیز در بازار سهام سرمایه گذاری کرده است، این در حالی است که این بانک ۴۳ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهی دارد یعنی بیش از ۸۰ درصد سپرده‌ها بدهی دارد.