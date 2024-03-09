هشدار خرابی اویل پمپ خودرو را جدی بگیرید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با دیدن علائم خرابی اویل پمپ خودرو باید هرچه سریع‌تر خودرو را متوقف کنید و از رانندگی با اویل پمپ خراب خودداری کنید. در این مقاله قصد داریم درباره خرابی اویل پمپ خودرو اطلاعاتی را به شما ارائه کنیم.

اویل پمپ چیست؟

وقتی روغن موتور خریداری می‌کنید و آن را در مخزن ویژه آن در ماشین می‌ریزید، اویل پمپ این روغن را در میان قطعات موتوری خودرو به جریان درمی اورد و پاشش روغن که توسط اویل پمپ انجام می‌شود باعث می‌شود قطعات روانکاری شوند و از اصطحکاک قطعات جلوگیری می‌شود. بنابراین علاوه براینکه متوجه شدید اویل پمپ چیست به این موضوع نیز آگاه شدید که این قطعه چقدر مهم و پرکاربرد است.

علائم خرابی اویل پمپ

۳ نشانه مهم وجود دارد که شما را در خصوص خرابی اویل پمپ آگاه می‌سازد. این ۳ نشانه عبارتند از:

روشن شدن چراغ چک خودرو با علامت روغن

بالا رفتن بیش از حد حرارت موتور

صدای بیش از حد موتور خودرو

اگر هر کدام از علائم خرابی اویل پمپ را مشاهده کردید، این هشدار را جدی بگیرید و خودرو را متوقف کنید و با تعمیرکار سیار تماس بگیرید و یا در صورت نزدیک بودن به تعمیرگاه خودرو، خودروی خود را در اولین فرصت متوقف کنید. چرا؟ در خصوص این موضوع در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد که اگر با اویل پمپ خراب رانندگی کنید، چه اتفاق ناگواری برای خودرو شما پیش خواهد آمد.

چرا باید خرابی اویل پمپ خودرو را جدی بگیریم؟

همانطور که گفتیم وظیفه اویل پمپ، پاشش روغن موتور به قطعات موتوری است تا از اصطکاک قطعات خودداری شود. بنابراین وقتی اویل پمپ خراب می‌شود قطعات داخل موتور که بسیار گرانقیمت هم هستند، روانکاری نمی‌شوند و عدم هماهنگی آنها با یکدیگر باعث می‌شود قطعات یکی پس از دیگری دچار خرابی شود و حتی ممکن است این اتفاق در نهایت باعث یاتاقان زدن خودرو شود که هزینه بسیار زیادی برای شما به همراه خواهد داشت.

علت خرابی اویل پمپ خودرو

علت خرابی پمپ روغن خودرو معمولاً به این علت است که لجن در موتور که معمولاً ترکیبی از کثیفی، آلودگی و روغن موتور قدیمی است به قطعات مکانیکی خودرو فشار وارد می‌کند و جریان پاشش روغن را محدود می‌کند و در نتیجه باعث ایجاد اصطکاک و گرما می‌شود که هر دو می‌تواند منجر به خرابی پمپ روغن خودرو یا همان اویل پمپ شود.

بنابراین ماشین افرادی که روغن موتور را به موقع تعویض نمی‌کنند و یا از روغن موتور بی کیفیت بخاطر ارزان بودن استفاده می‌کنند، زودتر با مشکل خرابی اویل پمپ روبه رو خواهند شد.

امیدواریم از این پُست که در خصوص خرابی اویل پمپ خودرو یا همان خرابی پمپ روغن خودرو بود، اطلاعات کافی کسب کرده باشید. برای خرید لوازم یدکی خودرو سایت آریان یدک را مشاهده نمایید.

قیمت اویل پمپ خودرو چقدر است؟

قیمت اویل پمپ خودرو بر اساس نوع خودرو مشخص می‌شود، برای خودروهای ایرانی ارزان‌تر است و برای خودروهای خارجی گران‌تر است. برای مثال قیمت اویل پمپ سانتافه در سایت آریان یدک در اسفند ۱۴۰۲ که این مطلب نگارش شده است، در حدود ۳۴ میلیون تومان است. برای خرید اویل پمپ سانتافه از کمپانی هیوندای می‌توانید از طریق سایت آریان یدک یا فروشگاه مرکزی آن در بازار لوازم یدکی تهران استفاده نمایید.

راهنمای خرید اویل پمپ خودرو

بازار قطعات و لوازم یدکی تهران که در نزدیکی مترو ملت و نزدیکی خیابان سعدی و میدان بهارستان قرار دارد، بهترین مکان برای خرید اویل پمپ هر خودرویی بشمار می‌رود. اگر در تهران نیستید و اگر خرید حضوری در بازار شلوغ لوازم یدکی تهران برای شما سخت است، بهتر است خرید خود را از سایت‌های لوازم یدکی خودرو که در بازار لوازم یدکی تهران شعبه دارند انجام دهید.

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