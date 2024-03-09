روسیه: ۱۳ حمله ارتش اوکراین دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ضد حمله های ارتش اوکراین در مناطق مختلف درگیری دفع شد.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه در گزارش روزانه خود آورد که در درگیری ها در شبانه روز گذشته در محور دونتسک، ۲ضد حمله ارتش اوکراین دفع شد. در نتیجه درگیری با نیروهای روسیه، اوکراین بیش از ۳۰۰ نظامی خود و نیز یک تانک، یک سامانه پدافند هوایی و یک انبار مهمات خود را از دست داد.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، دو حمله ارتش اوکراین در محور کوپیانسک‌ به دست نیروهای مسلح روسیه دفع شد.در این محور بیش از ۳۰ نظامی ارتش اوکراین کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که ۹ حمله ارتش اوکراین در محور آودیوکا دفع شد. ارتش اوکراین در درگیری در این محور بیش از ۴۵۰ نظامی خود را از دست داد.

در درگیری در محور دونتسک جنوبی، هم بیش از ۱۴۰ پرسنل نظامی ارتش اوکراین کشته شدند. یک نفربر زرهی استرایکر ساخت آمریکا متعلق به ارتش اوکراین هم در این محور منهدم شد.