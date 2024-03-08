اعتراضات حامیان فلسطین همزمان با سخنرانی سالانه بایدن در کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معترضان طرفدار فلسطین قبل از سخنرانی سالانه بایدن در کنگره آمریکا، جاده‌های نزدیک ساختمان کنگره را مسدود کردند.

گفته شده که معترضان حامی غزه، جاده منتهی به ساختمان کنگره را بستند و خواستار آتش بس دائمی شوند.

به گفته رسانه‌های آمریکایی، کاروان خودروی بایدن برای رسیدن از کاخ سفید به ساختمان کنگره، ناچار شده است که مسیری طولانی‌تر از حد معمول را طی کند، چون معترضان اجازه تردد به خودرو بایدن ندادند.

تظاهرات کنندگان در مقابل کاخ سفید و در نزدیکی کنگره با سر دادن شعارهایی از بایدن خواستار توقف جنگ با غزه شدند و شعار دادند: «ما را نکشید.»

معترضان در مقابل کاخ سفید و نزدیک کنگره همچنین بنر بزرگی را برافراشتند که روی آن نوشته شده بود «میراث بایدن نسل کشی است.»

این اعتراضات همزمان با سخنرانی سالانه بایدن در کنگره درباره اوضاع داخلی و خارجی آمریکا صورت گرفت.